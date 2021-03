Ao som de “Pulando na Pipoca”, de Ivete Sangalo e Ludmilla, os brothers vibram e começam a pular na pista de dança da Festa do Líder Gilberto no BBB21. No meio da canção, eles pulam na piscina de bolinha e se divertem. O clima de animação fica ainda maior quando jogam as bolinhas para cima.