Bruno Rodrigues fala sobre suas características e como pode ser aproveitado por Crespo

Por mais que já tenha sido oficializado como reforço em fevereiro, tendo inclusive já estreado, Bruno Rodrigues foi apresentado como jogador do São Paulo nesta quinta-feira, concedendo sua primeira entrevista coletiva como jogador do Tricolor no Morumbi.

O atacante falou sobre suas características, citando também os jogadores com quem disputa posição no São Paulo.

“Sou um jogador muito rápido, que gosta muito do um contra um e de achar passes para os meus companheiros. No elenco, Galeano e Rojas são da mesma posição. Todo dia trabalho para buscar meu espaço, como eles também estão. Estou muito feliz pela oportunidade que o São Paulo está me dando, espero todo dia dar o meu melhor para conseguir meu espaço aqui”, afirmou o jogador.

Bruno Rodrigues atuou como ponta na Ponte Preta, mas sabe que terá que ser flexível no Tricolor, visto que Hernán Crespo utiliza um sistema com dois alas e uma dupla de atacantes. O reforço deixou claro que o técnico pode escalá-lo em todas as posições da frente.

“Me sinto bem na minha função (pelo lado), assim como mais perto do gol. Tenho certeza que vou dar o meu melhor, da melhor forma possível, para conseguir resultados positivos”, disse o atacante.

Por fim, Bruno Rodrigues comentou sobre a pressão de atuar em um clube que vive um grande jejum de títulos, mostrando confiança para a temporada.

“Estou jogando em um clube gigantesco, então a pressão com certeza virá. Tenho certeza que esse ano será diferente, porque o São Paulo está montando um time muito bom e competitivo. Tenho certeza que sairemos da seca neste ano”, finalizou.

Aos 24 anos, Bruno Rodrigues foi a primeira contratação da gestão de Julio Casares. O atacante chegou com contrato de empréstimo até o final do ano, com uma opção de compra ao término do vínculo.