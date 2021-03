Burguer King tem vagas de emprego para TODO BRASIL; veja cargos

O Burguer King tem vagas de emprego anunciadas para TODO BRASIL. Se você também quer fazer parte dessa empresa de grande porte, não perca as informações disponíveis! As oportunidades abrangem diversas regiões do país. Veja, a seguir, como se inscrever e demais orientações sobre o Processo Seletivo!

Burguer King tem vagas de emprego

São diversas oportunidades abertas! A empresa, além da faixa salarial compatível com o mercado, traz benefícios para seu contratados. Dentre eles, estão assistência médica e odontológica, participação nos lucros, auxílio academia, vale-transporte e programa de remuneração variável. Veja algumas das possibilidades anunciadas!

Gerente de Negócios;

Coordenador de Turno.

Como se inscrever

Quer saber como se inscrever? Clique no site e escolha a vaga desejada. Você pode selecionar a oportunidade disponível ou deixar seu currículo na página do Trabalhe Conosco da empresa!

A empresa

O Burger King do Brasil é uma empresa da modalidade franquia, que está atuando desde 2004 no mercado alimentício no país. Tudo começou por meio de uma joint venture entre Vinci Partners e 3G Capital. Desde 2011, a empresa mostrou um crescimento gigante, comprovando ser referência em sua área.

Hoje, a empresa abrange diversos estados e cidades brasileiras, valorizando seus colaboradores e público, em geral. No momento, a franquia está em busca de uma equipe para várias regiões do país para aumentar seu sucesso e bons resultados.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!