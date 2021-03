Caio admite para Rodolffo sobre Juliette: ‘Julguei ela inicialmente pelas coisas que me falaram’ | casa BBB

Ele continua dando a sua opinião sobre a sister: “Desde ontem, estou conversando com ela numa boa. Resolvi com ela hoje. Minha situação com ela foi realidade. O que eu sei 100%. O que eu não sei 100% é a mesma coisa de eu não saber. Eu não sei como foi a conversa, como não foi como foi isso, como não foi, não sei. Se eu não vi, não sei. Então, errei antes em ter julgado ela sem total certeza confiando no que estavam me falando? Errei. Mas hoje eu já acordei e, se eu tiver que pagar o preço por isso, tudo bem. Mas, senão, eu reconheci que não vou julgá-la sem ter certeza”.