Caio Castro entrega ‘frio na barriga’ diante de atrizes em Ti Ti Ti; saiba quem · .

Caio Castro tinha acabado de sair de três temporadas seguidas de Malhação (2007-2010) quando recebeu a notícia que havia passado nos testes para interpretar Edgar no remake de Ti Ti Ti (2010). Ainda inexperiente, o ator confessa que tremeu na base ao chegar no set de gravação e dar de cara com nomes carimbados da Globo –como Malu Mader e Guilhermina Guinle.

“Me lembro até hoje do dia em que gravei pela primeira vez com elas, rolou o maior frio na barriga. Sem contar que a trama foi a segunda versão de uma novela de muito sucesso, então quando falava que estava na produção, as pessoas ficavam super empolgadas”, rememora o galã em comunicado enviado pela Globo à imprensa na tarde desta sexta (26).

Curiosamente, o intérprete chegou a gravar cenas mais quentes justamente com Guilhermina, que vivia Luísa –sócia de Edgar em uma agência de modelos. “Os dois vivem um romance, uma espécie de amizade colorida, mas ele acaba se casando com uma mulher que ela própria lhe apresenta, Marcela [Isis Valverde]. A partir daí vem uma virada e começam os conflitos”, pontua.

Esta trama não veio da primeira versão de Ti Ti Ti, exibida em 1985, mas de Plumas & Paetês (1980), igualmente escrita por Cassiano Gabus Mendes (1929-1993). “Procurei não buscar muitas referências anteriores, porque queria construir algo do zero, e deu muito certo. Lembro de ter mudado bastante de visual para incorporar um cara mais maduro. Eu tinha 21 [anos], e o personagem, 28”, entrega.

Caio ainda revela que o encontro com Jorge Fernando (1955-2019), que assinou a direção geral da trama, foi fundamental para a sua carreira. “Ele foi uma pessoa muito especial para mim, sempre acreditou nas minhas ideias, me aconselhou em várias decisões, sempre foi um ombro amigo. Sinto falta de tê-lo por perto”, emociona-se.

“Além de um talento incrível e inspirador, todos os apontamentos que ele fez para mim são válidos e levo até hoje. Devo muito a ele porque foi a primeira pessoa que acreditou em mim depois de Malhação”, arremata o artista, que acompanhará a reprise a partir da próxima segunda (29) no Vale a Pena Ver de Novo.