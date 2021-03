Caio pensa em Jogo da Discórdia do BBB21 e diz: ‘A Sarah não vai atacar muito, mas o Gil vai’ | casa BBB

“A Thaís não votou no Gil ou na Sarah com medo da briga”, fala Caio. Rodolffo concorda: “Foi, ela falou pra mim ontem que agora, de fato, ela enxergou. Ela demora para processar um pouco as coisas.”

Em seguida, Caio imagina como será o Jogo da Discórdia e aponta: “Estou com preguiça. Não estou com vontade de gritaria, não estou afim de briga. A Sarah não vai atacar muito, mas o Gil vai. E se ele me atacar talvez eu não perca nem o tempo em falar nada.”

O fazendeiro, então, imagina o que poderia responder ao doutorando em Economia: “A única coisa que eu poderia falar é: ‘Cara, você está me atacando depois de eu ter entendido o que você fez? Então é legal eu te entender, e olhar seu lado. Mas agora que acontece o inverso você não olha o meu lado, você vai olhar sempre só o seu? Você se preocupou quando me colocar no Paredão? Não, eu que fui atrás de você'”.

Fonte: Gshow