Caixa Tem: Novos serviços são liberados em 2021; veja a lista

Quem teve o acesso ao aplicativo da Caixa Econômica Federal, Caixa Tem, para receber algum benefício social, como o pagamento do auxílio emergencial ou um salário mínimo disponibilizado pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a plataforma ainda está ativa.

Além da função de recebimento dos programas, o aplicativo também possibilita outros serviços digitais, como transferências via PIX, depósitos, compras pela internet com cartão de débito virtual, pagamentos de contas, pagamentos via maquininha e recargas de celular.

Uma novidade para quem possui a conta poupança social digital do Caixa Tem, é contratar o Seguro Apoio Família. Este serviço foi criado para custear funerais em casos de mortes acidentais, com uma parcela única de R$ 2 mil e mais cestas básicas.

Para saber mais dos serviços oferecidos pelo Caixa Tem, confira os detalhes e funcionalidades da plataforma, a seguir:

Outros benefícios oferecidos pelo Caixa Tem

A plataforma foi criada em 2020 a fim de promover a inclusão social e financeira de milhões de cidadãos brasileiros. Sem nenhum custo, as pessoas que não tem relação ou conta em nenhuma instituição financeira pode realizar transações de forma simples e prática através do aplicativo.

As contas criadas pelo Caixa Tem, para os pagamentos em massa do auxílio emergencial, permaneceram mesmo depois do fim da medida. Atualmente, elas se tornaram um meio de repasse para outros benefícios, podendo ser sociais e previdenciários. Entre eles pode-se citar: o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), Bolsa Família e abono salarial PIS.

Nos últimos dias o app também está sendo utilizado para recebimento de indenizações do DPVAT. Sobre essas funcionalidades, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, anunciou que novos serviços de crédito serão incluídos no aplicativo, como cartões, seguro e empréstimo para empreendedores.