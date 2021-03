Camilla de Lucas alerta João Luiz no BBB21: ‘Você já está escolhendo um lado’ | casa BBB

“Mas você ouviu a Sarah”, alerta Camilla de Lucas, e João Luiz diz que ouviu também o Caio. “Mas o Rodolffo que está no Paredão, não o Caio. O Rodolffo que está na história”, afirma ela ao brother. O mineiro responde que o fazendeiro também está.

Camilla de Lucas repreende o brother: “ Você sabe que não é na mesma proporção. Você já está escolhendo um lado”. Ele nega, e ela explica sua visão: “A partir do momento que você está ouvindo um lado e não quer ouvir o lado, você já está satisfeito com o que está ouvindo”. Mais uma vez, o mineiro reforça que falou com Caio, e a influenciadora encerra: “Você não ouviu o que o próprio Rodolffo pensa. É diferente, João!”.