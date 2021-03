Camilla de Lucas cogita voto em Arthur no Paredão do BBB21: ‘Estou com dúvidas’ | FESTA ABOVE

João Luiz, então, chega na roda das sisters e pergunta o que perdeu. “Estou triste porque estou com dúvidas em relação ao Arthur e que, talvez, eu colocaria ele no Paredão [se fosse a próxima Líder]“, responde Camilla. Ela ainda completa: “Mas falei que não as quero envolvidas nisso porque ou vou estar muito certa, ou vou estar muito errada“.