Camilla de Lucas sugere motivo de desavença entre Juliette e Fiuk: ‘Isso não é ciúmes?’ | casa BBB

“A única coisa que eu fiquei meio triste, foi ele se aproximando do Fiuk. Ele tratava Fiuk de uma forma e me tratava de outra”, argumenta a sister maquiadora e advogada, que ouve da influenciadora: “Isso não é ciúmes? Um pouco? Não estou dizendo que a atitude esteja certa”, pondera. Logo, Juliette comenta: “Não, não é. É assim… Deixa de passar a mão na cabeça, para que?”, e cita Castigo do Monstro em que cumpriu ao lado do cantor e ator, em que acreditou que o confinado teria dado mais atenção ao paulista do que a ela.