Cano e Fred marcam, mas Fluminense e Vasco só empatam no Raulino de Oliveira

Os artilheiros Fred e Germán Cano deixaram suas respectivas marcas. Mas Fluminense e Vasco ficaram no empate em 1 a 1, nesta terça-feira, no Raulino de Oliveira, pela abertura da sétima rodada do Campeonato Carioca. Em jogo de pouco brilho, o resultado não foi dos melhores para as duas equipes.

A equipe de Roger Machado foi a dez pontos, e está provisoriamente na quarta colocação. Já os comandados de Marcelo Cabo chegaram ao quarto empate na competição, e estão com sete pontos, em oitavo.

Os cruz-maltinos voltam a campo neste sábado, às 21h05, para enfrentarem o Bangu. Os tricolores encaram o Macaé na próxima terça-feira, às 21h35. Ainda não está definido o local (entenda aqui os motivos).

TRICOLOR MARTELA, MARTELA…

O Fluminense não demorou a tomar as rédeas da partida. Luiz Henrique se desvencilhou de dois adversários e só parou na marcação de Miranda. Em seguida, Nenê cobrou escanteio e quase surpreendeu Lucão ao tentar um gol olímpico. Embora avançasse com mais perigo, aos poucos os tricolores foram esbarrando em erros.

Fred chegou a dar uma caneta em Andrey, mas a jogada culminou em um cruzamento de Calegari que não encontrou Lucca. Mesmo tendo campo, Lucca e Yago Felipe se afobavam ao concluir jogadas. Luiz Henrique teve nova chance de avançar até a área adversária mas sua finalização foi para a arquibancada.

CRUZ-MALTINO VAI AOS TRANCOS E BARRANCOS



O Vasco ensaiou uma reação em arrancada na qual Zeca arriscou da intermediária. Mesmo equilibrando as ações, os comandados de Marcelo Cabo tiveram dificuldades com a lentidão e erros de passe.

Além disto, o Cruz-Maltino apostava com frequência em jogadas pelo lado direito. Embora tenha achado espaços em um setor vulnerável do adversário, Léo Matos demorou a concluir cruzamentos com precisão.

GERMÁN CANO PÕE CRUZ-MALTINO NA FRENTE…



De tanto recorrer ao ímpeto de Gabriel Pec e Léo Matos, o Vasco encontrou o caminho da rede. Bruno Gomes esticou e Pec serviu Léo Matos. O lateral lançou Andrey, que fez um cruzamento rasteiro. Germán Cano se impôs a Frazan e tocou na saída de Marcos Felipe, aos 36. Foi o primeiro gol do argentino na temporada de 2021.

… MAS FRED DEIXA A MARCA DO TRICOLOR!



Impetuoso, o Fluminense não demorou a contar com a força de seu ídolo para igualar o placar a um minuto do segundo tempo. Após cobrança precisa de Nenê, Fred subiu mais do que Miranda e cabeceou sem qualquer chance para o Lucão. O camisa 9 chegou a 180 gols e está a quatro de alcançar Orlando Pingo de Ouro no posto de segundo maior artilheiro da história do clube.

SOBRAM CHANCES!



A igualdade reacendeu o ânimo do Tricolor das Laranjeiras. Nenê chegou a tentar uma investida, mas Lucão saiu da meta para salvar. Aos sete, Leandro Castan se afobou na saída de bola e deu margem para Luiz Henrique avançar. O jovem serviu Fred, mas o camisa 9, diante do goleiro, bateu por cima. Em seguida, Gabriel Teixeira passou como quis e chutou rente à trave. Kayky serviu Calegari, que pediu pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

HAJA PRESSÃO…



As entradas de Figueiredo e Laranjeira deram mais fôlego ao Vasco. Pec alçou e, mesmo após cabeçada do camisa 15, Marcos Felipe soltou e por um triz Cano não aproveitou. Em seguida, as faltas atormentaram a meta tricolor. Andrey encheu o pé e a bola carimbou na trave. Em nova cobrança, o camisa 5 finalizou à direita do goleiro.

Na reta final, Laranjeira serviu Gabriel Pec. A conclusão rasteira parou em defesa à queima-roupa de Marcos Felipe.

CONTORNOS DE DRAMA



A emoção tomou conta da reta final da partida. Do lado do Fluminense, sobraram arrancadas. Kayky aproveitou contra-ataque e tentou uma brecha na grande área, mas foi travado pela marcação. John Kennedy foi outro atacante a se atrapalhar contra os defensores. A equipe de Roger Machado era pouco efetiva ao alçar bolas para a área.

Já o Vasco recorria a lançamentos para a área. Léo Matos encontrou Laranjeira, mas a finalização parou com tranquilidade em Marcos Felipe. Nos acréscimos, Zeca cobrou escanteio e Ricardo Graça subiu entre os defensores rivais. Só que a bola, caprichosamente, passou rente à trave. O empate se manteve.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1×1 VASCO

Data/Hora: 29/03/2021 – 21h35

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Diego da Silva Lourenço (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Wallace Muller Barros Santos (RJ)

Cartões amarelos: Frazan (FLU) e Germán Cano (VAS)

Gols: Germán Cano, 36/1T (0-1), Fred, 1/2T (1-1)

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Frazan e Egídio; Yago Felipe (Wellington, 38/2T), Martinelli e Nenê (Paulo Henrique Ganso, 30/2T); Luiz Henrique (Kayky, 24/2T), Lucca (Gabriel Teixeira, intervalo) e Fred (John Kennedy, 30/2T). Técnico: Roger Machado

VASCO: Lucão, Léo Matos, Miranda (Ricardo Graça, 47/2T), Leandro Castan e Zeca; Andrey, Bruno Gomes (Figueiredo, 19/2T), Matías Galarza e Carlinhos (Laranjeira, 19/2T); Gabriel Pec (Juninho, 47/2T) e Germán Cano. Técnico: Marcelo Cabo