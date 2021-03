Capitu e Fred são flagrados peladões no chuveiro · .

Capitu (Giovanna Antonelli) e Fred (Luigi Baricelli) passarão por um momento constrangedor em Laços de Família. Os dois terão uma tarde quente na casa da jovem, que achará que os pais estão viajando e não voltarão tão cedo. Ledo engano: Ema (Walderez de Barros) e Paschoal (Leonardo Villar) chegarão ao apartamento, e a idosa flagrará a filha e o vizinho pelados, aos beijos, no chuveiro.

Nos últimos capítulos da novela do Vale a Pena Ver de Novo, Capitu já estará livre de Orlando (Henri Pagnoncelli) e Maurinho (Luiz Nicolau), que morreram. Ela, enfim, poderá se entregar a Fred, que nunca deixou de amá-la.

O reencontro amoroso dos dois acontecerá no apartamento dos pais da moça. Ela e o galã vão transar na cama de Ema e Paschoal e, depois do sexo, tomarão banho juntos.

Mas os idosos voltarão de viagem antes do esperado. Ema ouvirá barulho de chuveiro em sua suíte e irá investigar. Ela terá uma grande surpresa ao flagrar Capitu e Fred no maior amasso.

“Paschoal!”, gritará a mulher, horrorizada, chamando o marido. Ele chegará e se surpreenderá com o que verá. O casal continuará abraçado, olhando para os donos da casa com ar de desespero.

A próxima cena já mostrará os dois vestidos, na sala do apartamento, levando a maior bronca do funcionário de Miguel (Tony Ramos).

Laços de Família exibirá os seus últimos capítulos na próxima semana. A partir de segunda (29), Ti Ti Ti (2010) entra no ar para dividir o horário com a reta final da trama de Manoel Carlos.

