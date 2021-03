Casado com irmã, Abrão ganha aliado poderoso para sair de ‘mar de lama’ · .

Casado com Sarai (Adriana Garambone), Abrão (Zécarlos Machado) ganhará um aliado poderoso em Gênesis. O filho da Amat (Regina Sampaio) conversará com Deus e tentará sair do “mar de lama” depois de perder Harã (Ricky Tavares) e a herança da família no folhetim bíblico da Record.

Na nova fase da trama, o público já terá visto a morte trágica do irmão de Abrão e os conflitos de interesse entre ele e a família no que se refere ao seu relacionamento com a meia-irmã, filha de Danina (Laura Kuczynski).

Nos capítulos que vão ao ar na semana do dia 29, Terá (Júlio Braga) decidirá deixar Ur depois de ter a casa incendiada e invadida pelos homens de Yafeu (Rodrigo Phavanello). A família acompanhará o patriarca até a terra de Canaã.

Durante o trajeto, eles pararão a caravana, e Abrão encontrará um tesouro em uma caverna. O homem contará à mulher e ao pai sobre o que encontrou, e Terá decidirá adiar a chegada ao destino final.

Eles ocuparão um vilarejo, que será chamado de Harã em homenagem ao personagem vivido por Ricky Tavares na fase anterior. Ali, Deus falará com seu escolhido. Abrão contará tudo ao seu progenitor no capítulo de sexta (2).

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#50 – Amor de Mãe voltou! Saiba tudo sobre os primeiros capítulos” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Gênesis e outras novelas.