Catarinense tem rodada com 5 gols e time de Loco Abreu brilha em MG

A volta do Campeonato Catarinense contou com três jogos neste sábado. Mesmo com vários times em campo, apenas cinco gols foram marcados.

O Joinville desperdiçou a oportunidade de assumir a ponta da competição e só empatou por 1 a 1 com a equipe do Concórdia.

Jogando em casa, o Joinville saiu na frente com Luquinhas aos 24 minutos. O camisa 7 usou de sua velocidade para se livrar dos zagueiros, invadir a área adversária e dar a vantagem ao seu time. Ainda no final do primeiro tempo, Alan Grafite empatou a partida com forte cabeceio.

Agora com 8 pontos em quatro jogos, o Joinville segue na segunda colocação do Catarinense, mas pode cair de posições neste domingo. Já o Concórdia está na décima colocação, com apenas quatro pontos somados.

No outro jogo das 16 horas (de Brasília) deste sábado, o Hercílio Luz recebeu e venceu o Marcílio Dias por 1 a 0, com gol de Renato Henrique.

Às 19 horas, foi a vez do Próspera vencer o Metropolitano por 2 a 0, jogando em casa. Com gols de Daniel e Maicon Santana, o Próspera ocupa a sexta colocação do Catarinense.

Athletic Club vence e assume vice-liderança do Mineiro

Pelo campeonato Mineiro, o Athletic Club venceu em casa o Pouso Alegre. O placar de 2 a 1 só foi decidido no final do segundo tempo.

O Athletic Club saiu na frente aos 28 minutos da primeira etapa, com gol de Ingro. O Pouso Alegre voltou mais agressivo para o segundo tempo e logo achou o empate com Matheus Roldan, aos 8 minutos. Apenas no minuto 41 que Alason conseguiu aproveitar sobra de cobrança de falta para dar os três pontos ao Athletic.

Agora, o Athletic Club assume a segunda colocação do Campeonato Mineiro, com nove pontos em cinco jogos. Já o Pouso Alegre segue em sexto, com cinco pontos somados.