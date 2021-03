CBF adota mesma medida do Brasileirão e também adota limite de troca de técnicos por clube na Série B

Depois de confirmar que os clubes terão um limite para a troca de treinadores durante o Brasileirão, a CBF informou, nesta quinta-feira (25), que a mesma regra será adotada para a Série B.

