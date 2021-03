CBF divulga tabela da segunda fase da Copa do Brasil; veja como ficam datas e locais

A segunda fase da Copa do Brasil, que começou com a classificação do Corinthians diante do Retrô-PE na noite da última sexta-feira (26), teve o restante de seus jogos confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol.

A Diretoria de Competições da entidade divulgou sede, horário e o dia dos confrontos, que serão disputados nos dias 1º, 06, 07, 08, 13, 14 e 15 de abril, ainda em jogos únicos eliminatórios.

Assim como aconteceu com o Corinthians, não há mais a vantagem do empate para o time visitante. Caso aconteça a igualdade no tempo normal, a classificação à 3ª fase será disputada nos pênaltis.

Veja abaixo a lista completa dos 19 jogos da segunda fase:

1º de abril

Luverdense x Red Bull Bagrantino – 20h (Lucas do Rio Verde)

6 de abril

Coritiba x Operário-PR – 19h (Curitiba)

Fortaleza x Ypiranga-RS – 21h30 (Fortaleza)

7 de abril

Picos x Boavista – 16h (Picos)

Juazeirense x Volta Redonda – 16h (Juazeiro)

Vitória x Rio Branco-ES – 19h (Salvador)

Bahia x Manaus – 21h30 (Salvador)

Tombense x Vasco – 21h30 (Tombos)

8 de abril

Criciúma x Ponte Preta – 19h (Criciúma)

Vila Nova x Juventude – 21h30 (Goiânia)

13 de abril

Cianorte x Santa Cruz – 16h30 (Cianorte)

Paysandu x Goianésia ou CRB – 19h (Belém)

CSA x Remo – 21h30 (Maceió)

14 de abril

América-MG x Ferroviário – 19h (Belo Horizonte)

ABC x Botafogo – 21h30 (Natal)

América-RN x Cruzeiro – 21h30 (Natal)

15 de abril

Avaí x FC Cascavel – 16h30 (Florianópolis)

4 de Julho x Cuiabá – 19h (Teresina)

Joinville x Atlético-GO – 21h30 (Joinville)