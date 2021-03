Central Ailos recruta profissionais de tecnologia para mais de 150 vagas

Atenção profissionais do setor de Tecnologia: a Central Ailos acaba de anunciar mais de 150 novas oportunidades para diferentes funções. O sistema atua exclusivamente em áreas urbanas do sul do Brasil por meio de Cooperativas filiadas, a fim de promover o desenvolvimento e a melhoria na qualidade de vida dos cooperados e comunidade.

Atualmente, 13 cooperativas fazem parte do sistema, que conta com mais de 1 milhão de cooperados. Dentre elas, estãi: Acentra, Acredicoop, Civia, Credcrea, Credelesc, Credicomin, Credifoz, Crevisc, Evolua, Transpocred, Únilos, Viacredi e Viacredi Alto Vale.

Das vagas disponíveis na Central Ailos, há chances para para setores como sistemas, segurança da informação, PMO, data center, qualidade, configuração, microinformática, canais digitais, arquitetura, inovação, entre outras. Além disso, algumas das empresas que compõem o sistema contam, ainda, com ofertas exclusivas para áreas de relacionamento, atendimento, entre outras.

Como se candidatar

Para se candidatar, basta acessar a página de vagas e selecionar “Central Ailos”. Caso deseje, é possível conferir as oportunidades disponíveis em algumas das outras empresas que compõem o sistema.

Os requisitos podem variar de acordo com a posição desejada. Todavia, a Central destaca que é fundamental ter afinidade com desenvolvimento, tecnologia e, principalmente, com a cultura e missão da empresa. O profissional de tecnologia deve apresentar, ainda, as seguintes características: ser criativo, gostar de desafios, ter sentimento de dono, boa comunicação e conhecer a fundo as tecnologias intrínsecas ao negócio, sendo um verdadeiro apaixonado pela área.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.