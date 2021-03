Cerro Porteño surpreende e anuncia contratação de goleiro Jean, ex-São Paulo e Atlético-GO

O Cerro Porteño anunciou de forma surpreendente a contratação do goleiro Jean, que pertence ao São Paulo e atuou a temporada passada no Atlético-GO.

A confirmação do negócio aconteceu nesta sexta-feira (26), pelas redes sociais do time paraguaio.

O Cerro apenas divulgou a foto de Jean com o uniforme do clube e deu as boas-vindas ao atleta. Não há, por enquanto, detalhes da negociação, que deve ser por empréstimo de uma temporada.

Jean ainda tem contrato com o São Paulo, mas perdeu espaço no time do Morumbi após agredir a esposa, em viagem de férias para Orlando, nos Estados Unidos, entre o fim de 2019 e começo de 2020.

OFICIAL | Jean Paulo Fernandes Filho es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero 🌪 ¡Bienvenido al Barrio, Jean! 🧤 #LaPasiónDelPueblo 🔵🔴 pic.twitter.com/d5hRQ79GMD — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) March 27, 2021

O goleiro passou a temporada passada emprestado ao Atlético-GO, por quem atuou em 46 partidas e anotou seis gols, entre faltas e pênaltis.

Jean não fazia parte dos planos de diretoria e comissão técnica do São Paulo, assim como outros jogadores que acabaram liberados para abrir espaço na folha mensal de salários.

Antes de Jean, o Tricolor acertou as saídas do volante Hudson e dos atacantes Tréllez e Toró, sem contar a venda de Brenner para os Estados Unidos. Outros devem fazer o mesmo caminho em breve.