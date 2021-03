Chamusca evita culpar Benevenuto por derrota do Botafogo

O Botafogo sofreu seu primeiro revés na temporada. A derrota para o Flamengo deixou os alvinegros distantes do G-4 do Campeonato Carioca.

Nas redes sociais, a torcida do Botafogo apontou o zagueiro Marcelo Benevenuto como o vilão da partida. O jogador perdeu a disputa de bola com Rodrigo Muniz no primeiro gol rubro-negro e estava longe de Kanu no lance da expulsão do defensor.

O técnico Marcelo Chamusca não quis culpar qualquer jogador individualmente.

“Eu vou analisar o gol que sofremos. Falei anteriormente, a função do treinador é analisar a performance do atleta, o contexto de cada jogo e cada situação. Analisar o que a gente entende o que é melhor para o Botafogo. Se a gente entender que é melhor para o Botafogo começar com outra formatação, sem problema nenhum”, disse.

Chamusca explicou a opção em manter Benevenuto e Kanu na zaga. Benevenuto já vem sendo criticado, ainda mais após o clássico contra o Vasco.

“A verdade é que neste momento, acabamos de receber o Gilvan. O Carli ainda não tem condição de jogar. O Sousa teve o problema do Covid. A partir do momento que nós tivermos todos os jogadores à disposição, qualquer um deles poderá jogar. Tudo será decidido com boa análise e tranquilidade. Eu sou contra qualquer tipo de injustiça. Não podemos individualizar. Temos que ter calma”, declarou.

O Botafogo terá a chance de se recuperar neste domingo, quando enfrenta o Nova Iguaçu, em Bacaxá.