Chape vence o Figueirense; Juazeirense lidera o Baiano e Sport faz lição de casa

Defendendo a liderança do estadual, a Chapecoense entrou em campo neste domingo contra o Figueirense. Mesmo fora de casa, no Orlando Scarpelli, o time de Condá venceu por 3 a 1 e segue dormindo na ponta da tabela.

O Figueira tentou equilibrar o jogo desde o início, mas os visitantes não queriam perder a segunda partida seguida na competição. A Chape abriu o placar ainda na primeira etapa, aos 35, com Busanello atacando a área adversária.

O alvinegro empatou logo no início da etapa final. A rede balançou com sete minutos de bola rolando, mas o árbitro anulou o tento e marcou pênalti no lance – Marllon converteu e deixou tudo igual em Santa Catarina.

Nos minutos finais, Anselmo Ramon deu a vitória para Condá marcando dois gols. A Chape chega aos 15 pontos e dorme na liderança. O Figueirense é apenas o 10º colocado, com cinco pontos até aqui.

Outros resultados do Catarinense:

Marcílio Dias 3 x 2 Concórdia

Próspera 1 x 1 Avaí

Campeonato Baiano

No nordeste do país, Jacuipense e Juazeirense se enfrentaram também neste domingo, no Barradão. As duas equipes ficaram no empate por 1 a 1 – os visitantes abriram o marcador com Kesley e levaram o empate dois minutos mais tarde, com Adriano Michael Jackson.

O resultado é suficiente para o Juazeirense se manter na liderança do estadual, com 13 pontos. O Jacuipense flerta com o rebaixamento e pode assumir a lanterna ao fim da rodada.

Fim de jogo: depois da neve vem o… toró! ❄️🌧 Sport 2×0 Central, com gols de Thiago Neves e Toró, pelo Campeonato Pernambucano! #PST pic.twitter.com/E7P3SuWXDu — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 28, 2021

Campeonato Pernambucano

Pressionado no estadual, o Sport conseguiu fazer a lição de casa neste domingo. O Leão recebeu a equipe do Central, na Ilha do Retiro, e venceu por 2 a 0. O resultado coloca o time na vice-liderança do Pernambucano.

Thiago Neves abriu o caminho da vitória para o Sport. O meia mostrou qualidade na bola parada e anotou um golaço aos 20 minutos, em cobrança de falta. Já na reta final, Toró sacramentou a vitória – o atacante marcou o tento dois minutos depois de entrar em campo.

Mesmo na segunda posição, o Sport pode cair no decorrer da rodada. A equipe tem sete pontos, cinco atrás do Náutico, e dois jogos a mais que o Salgueiro, adversário abaixo na tabela.

Outro resultado do Pernambucano:

Sete de Setembro 1 x 1 Afogados

Campeonato Paranaense

Jogando em Arapongas, Maringá e Rio Branco ficaram frente a frente neste domingo. As duas equipes não conseguiram balançar a rede adversária e arrastaram o 0 a 0 até o minuto final. O Rio Branco soma quatro pontos na tabela do estadual, enquanto o Maringá chega aos dois.