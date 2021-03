Chefão do PSG fica fora do Top 5 em lista dos melhores presidentes de clubes da França; veja o ranking

Nasser Al-Ghanim Khelaïfi, presidente do PSG desde 2011, ficou de fora do Top 5 de uma lista que elege os 30 melhores mandatários de clubes da França desde 1945, divulgada pelo jornal France Football.

O mandatário do clube francês ocupa a 6ª colocação, enquanto Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon desde 1999, aparece em primeiro lugar. Os critérios adotados para estabelecer a classificação foram: prêmios, probidade, avaliação de simpatia, espírito construtor, impacto internacional e longevidade.

Filho de pescadores, de família modesta, Al-Khelaifi iniciou sua carreira no esporte como tenista e chegou a representar o Catar pela Copa Davis. Depois, entrou para a política, virou braço direito dos governantes do Catar e se tornou um empresário de sucesso.

Hoje, além de ser o ‘chefão’ do PSG, o catariano é presidente do grupo de televisão beIN Med e da Federação de Ténis Qatar (QTF), além de ser o atual CEO da QSI (Qatar Sports Investments), fundo de investimentos vinculado ao governo do Catar e vice-presidente da Asian Tennis Federation (ATF).

Em 2015, Al-Khelaifi foi coroado como presidente favorito de clubes do Campeonato Francês, em uma pesquisa realizada também pelo FF. Um ano depois, o jornal L’Equipe o chamou um ”homem mais poderoso do mundo” em uma lista de 30 nomes, à frente até mesmo de Zidane.

O catariano foi responsável pelas contratações de Zlatan Ibrahimovic, Àngel Di María, Daniel Alves, além de ter conseguido convencer Neymar a deixar o Barcelona.

No ano passado, Al-Khelaifi foi acusado de corrupção em negociações de direitos de transmissão de seu canal beIN Sports. Ele chegou a afirmar em depoimento que tem uma fortuna pessoal que gira “entre US$ 70 e US$ 100 milhões” (R$ 402 milhões e R$ 575 milhões).

Confira o Top 10 da lista:

1- Jean-Michel Aulas (Lyon)

2- Henri Germain (Reims)

3- Roger Rocher (Saint-Etienne)

4- Louis Fonteneau (Nantes)

5- Jean-Louis Campora (Monaco)

6- Nasser al-Khelaïfi (Paris Saint-Germain)

7- Michel Seydoux (Lille)

8- Louis Nicollin (Montpellier)

9- Michel Denisot (Paris Saint-Germain)

10- Jean-Louis Triaud (Bordeaux)