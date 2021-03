Chelsea? Barcelona? MLS? Independiente? Veja possibilidades para futuro de Agüero pós-Manchester City

Nesta segunda-feira, o Manchester City anunciou nesta segunda-feira que o atacante Sergio Agüero deixará o clube ao final da temporada 2020/21, após 10 anos de serviços prestados à equipe.

De acordo com o time celeste, o maior artilheiro da história da agremiação não terá seu contrato renovado, ficando livre para acertar com quem quiser na sequência da carreira.

Ainda não se sabe qual será o futuro do matador, mas é certo que não faltam interessados em seu futebol, mesmo aos 32 anos e já em declínio técnico.

Veja abaixo algumas possibilidades para Agüero:

FICAR NA PREMIER LEAGUE

Agüero vem fazendo sucesso na Inglaterra há uma década. Ele é o maior artilheiro da história do Manchester City e ganhou quatro Premier Leagues, uma FA Cup e cinco Copas da Liga.

E, de acordo com a imprensa inglesa, o Chelsea acredita que o argentino ainda tem lenha para queimar.

Em 18 de março, o jornal Daily Mail publicou que os Blues têm interesse em Agüero e farão uma proposta ao centroavante.

Vale lembrar que o clube de Stamford Bridge brigou com o City em 2011 para contratar o atacante, que estava no Atlético de Madrid, mas perdeu a disputa.

JOGAR EM LALIGA

Não é só na Inglaterra que os clubes estão de olho em Agüero. Na Espanha, o Barcelona tem interesse fortíssimo em acertar com o atacante.

De acordo com o jornal As, Joan Laporta, novo presidente do Barça, já tem até um acordo encaminhado com o argentino para um contrato até junho de 2023.

A chegada de Agüero, aliás, é vista como uma forma de ajudar Lionel Messi a aceitar renovar com o clube do Camp Nou.

O craque tem contrato com os culés até o final da temporada 2020/21, mas a chegada do amigo e colega de seleção argentina poderia colocar as coisas a favor do Barça.

JOGAR NA MLS

O futebol da MLS (liga dos Estados Unidos e Canadá) se tornou nos últimos anos um “porto seguro” para grandes nomes de futebol em reta final de carreira.

Vale lembrar, por exemplo, que o centroavante Gonzalo Higuaín acertou com o Inter Miami, time comandado por David Beckham, apesar de ainda ter mercado na Europa.

Ou seja: se Agüero quiser reforçar o pé-de-meia nos últimos anos da carreira, jogando num nível técnico razoável e morando com boa qualidade de vida, a MLS é uma opção.

O Los Angeles FC seria o principal interessado no centroavante no momento, continuando o plano ambicioso de ser o 1º campeão dos EUA na Liga dos Campeões da Concacaf.

RETORNAR À ARGENTINA

Agüero começou a carreira no Independiente, seu time de coração, mas jogou pouco pelo Rojo, já que foi vendido ainda jovem para o Atlético de Madrid.

Agüero durante jogo entre Manchester City e Borussia Monchengladbach Getty Images

Não foram poucas as vezes que o atacante prometeu, em entrevistas, que um dia voltaria para finalizar seu ciclo no time argentino.

Com 32 anos, porém, talvez ainda não seja a hora do matador retornar ao país natal, já que o atleta ainda tem nível para atuar em campeonatos fortes da Europa.





Fora isso, o Independiente já vive há anos uma grave crise financeira, o que certamente faria com que Agüero tivesse que cortar seu salário de forma brutal.