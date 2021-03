Chocolates amargos são as alternativas saudáveis para esta páscoa

Muitos tentam correr, mas eles já estão por toda parte, causando tentações aos olhos e paladar, sim, estamos falando dos ovos de páscoa.

Seja nas prateleiras dos supermercados, comerciais de TV ou anúncios da internet, os ovos de páscoa surgem com uma incrível variedade de marcas, sabores e valores, garantindo opções para todos os gostos e bolsos, inclusive para quem possui algumas limitações alimentares.

Ovos diet, sem lactose e é claro, os com alta concentração de cacau são alternativas para quem segui dietas restritivas ou apenas preferem opções consideradas mais saudáveis.

Esta ascensão de ovos saudáveis nunca esteve tão presente como vem ocorrendo nesta páscoa de 2021, afinal, as ofertas por ovos do tipo amargo estão tão acessíveis, quanto das versões tradicionais.

Há pouco tempo atrás, algumas marcas ofereciam apenas uma versão de chocolate amargo para seus clientes, hoje, já existem produtos com teores de cacau diferentes, possibilitando que o consumidor escolha desde chocolates meio amargos até com concentração 100% cacau.

Benefícios do chocolate amargo

Os chocolates com alta concentração de cacau ou amargos, como são popularmente conhecidos, também estão ganhando outras denominações no mercado, como por exemplo, fino, premium e grand cru.

Além de provocar sensações prazerosas ao paladar, eles também garantem benefícios à saúde.

Isso porque este tipo de chocolate tem menos manteiga de cacau e menos açúcar em sua composição, em contrapartida, os grãos torrados de cacau são mais priorizados na receita.

Vale a pena apostar no teor de cacau informado na embalagem, quanto maior, melhor. Há opções com diversos níveis, entretanto, de acordo com nutricionistas, as versões a partir de 70% cacau são as mais recomendadas.

Entre os nutrientes presentes no chocolate amargo, o consumo de 30 gramas ao dia pode garantir:

Magnésio

Cobre

Ferro

Manganês

Potássio

Zinco

Selênio

Este alimento também é rico em propriedades antioxidante, que aceleram o metabolismo e reduzem a resistência à insulina.

Existem estudos científicos que apontam o chocolate amargo como favorável à pressão arterial, pois acaba controlando seu nível, além de estabilizar o colesterol e glicose.

O sistema cardiovascular também é beneficiado durante este consumo, já que as propriedades antioxidantes do cacau ajudam os vasos sanguíneos a se dilatarem com mais facilidade.

Vale lembrar, que antioxidantes como flavonoides e os polifenóis, também protegem o organismo contra o envelhecimento e contra as doenças neurodegenerativas .

Consumo equilibrado

Apesar de todos esses benefícios, o consumo do chocolate com alta concentração de cacau deve ser equilibrado. Nutricionistas indicam 30 gramas ao dia, visto que este alimento também é calórico.

Para quem não está acostumado com o sabor mais amargo do chocolate, a dica é iniciar o consumo do produto com versões de 50% de cacau e ir aumentando, conforme o paladar se acostume. Em pouco tempo, você estará fazendo uma troca extremamente saudável entre o chocolate ao leite para o amargo e poderá aproveitar ainda nesta páscoa, os benefícios deste alimento.

Leia também: Amendoim está entre as principais fontes de proteína para dieta de ganho de massa