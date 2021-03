Choro de Júlia faz Rodrigo parar no olho da rua; saiba por quê · .

Rodrigo (Rafael Cardoso) acabará no olho da rua por conta do choro de sua filha em A Vida da Gente. O rapaz, que está hospedado na casa do tio, ouvirá uma conversa entre Lourenço (Leonardo Medeiros) e a mulher, na qual o professor afirmará que a presença de Júlia atrapalha em seu trabalho na novela das seis da Globo.

Rodrigo estará dormindo na sala da casa de seu tio, enquanto Júlia brinca no berço. Lourenço chegará, passará pelo cômodo e ouvirá a menina. Ao chegar em seu quarto, ele encontrará Celina (Leona Cavalli) acordada. “Eu estava te esperando. Eu preciso te perguntar uma coisa. Na verdade, é uma questão que tá me incomodando há dias”, avisará a médica.

“Ai meu amor, eu sei… Eu sei que ando meio ausente, mas garanto pra você que daqui a pouco…”, começará ele, que será interrompido pela mulher. “Lourenço, eu preciso que você me responda, por favor, com sinceridade. Você quer realmente ter um filho comigo?”, perguntará a mulher.

Pego de surpresa, o professor tentará escapar de uma resposta. “Ah, que pergunta é essa? A essa hora! Esse assunto!”, reclamará. “Eu percebo o teu jeito. Você fica o tempo todo afirmando que criança atrapalha, que um escritor precisa de sossego”, enumerará Celine.

O irmão de Jonas (Paulo Betti) confirmará e repetirá que criança atrapalha mesmo. “O Rodrigo tá percebendo. Ele veio falar comigo, ele tá se sentindo desconfortável. Cada vez que a Júlia chora, ele fica constrangido”, alertará a loira.

Sem ter como negar

“Ok, eu sei que ultimamente eu tenho preferido escrever fora, mas não é por isso que todo mundo tem que ficar melindrado. Além disso, o que eu posso fazer se realmente incomoda? Se a Júlia chora o tempo todo? “, responderá o homem, de maneira sincera.

“Ah tá, agora você quer dizer que você não termina o livro por causa do choro da Júlia? Ah por favor!”, rebaterá a mulher.

Na sala, com Júlia no colo, Rodrigo ouvirá toda a discussão dos tios. “É hora de a gente tomar nosso rumo, não é minha filha? Mas a gente resolve isso amanhã. Mas pra onde, minha filha? Pra onde?”, vai se perguntar o rapaz, preocupado e sem saber para onde ir com a criança.

Com a “edição especial” do folhetim de Lícia Manzo, a Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre deste ano. A trama de época está prevista para entrar no ar em agosto.

Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia da Covid-19.

Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros Ouça “#52 – Sandro vira justiceiro na reta final de Amor de Mãe” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Vida da Gente e outras novelas.