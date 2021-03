Ciop encerra hoje (28) inscrições para vagas na região de Presidente Prudente

O Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop) está com vagas de emprego abertas para cinco cidades da região de Presidente Prudente. Com salários que variam de R$ 1.060,74 a R$ 3.330,10, interessados tem até hoje (28) para se inscrever nos dois processos seletivos simplificados: o 004/2021 e o 005/2021.

As oportunidades de trabalho são destinadas às cidades de Alfredo Marcondes (SP), Emilianópolis (SP), Presidente Prudente (SP), Regente Feijó (SP) e Rosana (SP). Não haverá aplicação de prova, uma vez que a seleção será realizada por meio de análise curricular de acordo com sistema de pontuação, que considera a qualificação, experiências e habilidades.

Há chances imediatas para as posições de psicólogo, técnico administrativo, técnico em segurança do trabalho, auxiliar de enfermagem, serviços gerais e técnico de enfermagem, cirurgião dentista e técnico de farmácia. As demais vagas são para cadastro reserva nas funções de enfermeiro, farmacêutico, recepcionista e técnico de enfermagem (diurno e noturno).

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet. Os interessados podem enviar o formulário preenchido para o e-mail [email protected], até este domingo, dia 28 de março de 2021, indicando o nome da vaga no assunto.

O formulário de requerimento de inscrição está disponível no site do Ciop. É importante preencher todos os campos corretamente. Ainda, o interessado deve estar atento aos requisitos do edital, pois não serão aceitas inscrições que estiverem em desacordo.

Os resultados do processo seletivo 004/2021 serão divulgados no dia 30 de março. Já os do processo seletivo 005/2021 sairão no dia 7 de abril.

Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas por telefone, por meio dos números (18) 3223-1116. O atendimento também é realizado através do e-mail [email protected]. O endereço do Ciop fica na Rua Coronel Albino, nº 550, no Jardim Aviação, em Presidente Prudente.

Acompanhe diariamente as novidades do mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Atualizamos nossa página sempre com as melhores oportunidades de concursos, emprego, trainees e estágios.