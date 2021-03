‘Clotilde causou’ · .

Com Ti Ti Ti (2010) de volta ao ar a partir desta segunda (29), a atriz Juliana Alves poderá ser vista em dose dupla na TV, já que ela também está no elenco de Salve-se Quem Puder. A atriz, que participou do Big Brother Brasil em 2003, quando ainda não era famosa, entrega que teve de estudar muito para virar a vilã dissimulada do folhetim de Maria Adelaide Amaral. “Clodilde causa bastante”, conta.

A intérprete revela que suas duas personagens têm a profissão em comum, são secretárias, e o caráter duvidoso. Porém, o trabalho na trama de 2010 ainda lhe dá frio na barriga só de pensar.

“Porque é uma novela importantíssima na minha trajetória. Clotilde foi uma personagem muito desafiadora, totalmente diferente do que eu já tinha feito, uma vilã dissimulada, que passou por fases diferentes, tinha um desenho interessante de se traçar e estudar”, aponta Juliana Alves em comunicado enviado pela Globo à imprensa nesta segunda.

Ti Ti Ti foi a quarta novela de Juliana, e a segunda em que pode contar com as orienações do diretor Jorge Fernando (1955-2019).

“Foi muito bom receber um segundo convite do Jorginho, que foi o primeiro diretor a me aprovar, em Chocolate com Pimenta [2003, logo após ela participar do BBB]. Muito afeto e muito carinho eu tive da parte dele neste projeto. E tive a honra e a experiência incrível de trabalhar com Alexandre Borges e Claudia Raia, que foram meus principais grandes parceiros de cena. Aprendi bastante com eles também.”

Liberdade para ser falsiane

Por esses motivos, ela está curiosa para se rever como Clotilde. A atriz lembra que compor a personagem foi bem interessante porque teve bastante liberdade, apesar de a trama ser um remake da novela homônima de 1985.

“Foi uma honra fazer uma personagem que a Tânia Alves, de quem sou muito fã, havia feito. Uma personagem muito rica, que tem um um aspecto de menina do interior, mas que esconde uma personalidade muito ambiciosa, vaidosa e mau-caráter. À medida em que a história foi se desenrolando, fui buscando outras facetas da personalidade dela, e as referências das grandes vilãs dissimuladas também foram presentes”, comenta Juliana.

Clotilde tem muitas cenas com Jaqueline, a perua de Claudia Raia, e essa dinâmica fez a personagem ter muito destaque durante a exibição em 2010. “Ela sempre contribuía para que eu conseguisse realizar o trabalho de maneira mais interessante. Foi ótima a convivência com ela, o carinho e a amizade que a gente construiu nos bastidores”, discursa a ex-BBB.

Falsiane, a personagem faz muito drama com Jaqueline, finge choro e mostra a veia cômica de sua intérprete. “Até hoje as pessoas ainda falam sobre a Clotilde comigo. Uma coisa interessante é que com essa personagem eu tive uma primeira relação mais intensa com o público através da internet. Eu lembro que a Clotilde estava quase todos os dias nos Trending Topics do Twitter. Ao mesmo tempo em que eu recebia mensagens de elogios, tinham algumas muito fortes, com palavras negativas”, recorda a atriz.

Ela entrega ainda que foi com esse trabalho que começou a trabalhar em sua cabeça como entender que as mensagens negativas dos fãs eram para a personagem, e não para ela.

Questionada sobre a volta de Salve-se Quem Puder à faixa das 19h, ela afirma que está radiante em poder acompanhar o desfecho da história em casa. O folhetim de Daniel Ortiz está reprisando os capítulos que foram exibidos em 2020. A partir de 17 de maio, o público verá episódios inéditos até julho.

“Vai ser muito bom assistir a esses dois trabalhos em fases de vida tão diferentes ao mesmo tempo. São duas vilãs, que têm em comum serem duas secretárias envolvidas com seus respectivos patrões, mas que são mulheres com histórias e caminhos de vida completamente distintos”, conclui Juliana.

