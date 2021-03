Coca-Cola abre vagas de emprego pelo Brasil em 2021; Veja

A Coca-Cola FEMSA, empresa de bebidas, está ofertando 79 vagas de emprego em diversos estados do país. As vagas disponibilizadas são destinadas a diferentes cargos na empresa.

As oportunidades estão sendo distribuídas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como principais requisitos, a empresa exige que os candidatos tenham nível de ensino do fundamental ao superior. As vagas podem contemplar cidadãos que fizeram só o ensino fundamental ou estudaram até o ensino superior.

Cargos

Vendedor

Executivo de Vendas

Analista de Bi – Jr

Assistente Fiscal

Especialista em Desenvolvimento de Fornecedores

Mecânico de Equipamentos

Analista de Distribuição – Jr.

Representante de Vendas Externas

Representante de Vendas – Pl

Médico do Trabalho

Técnico de Enfermagem do Trabalho

Conferente

Promotora

Operador de Empilhadeira

Motorista Entregador

Assistente de Frota

Analista de Recursos Humanos

Mecânico de Manutenção e Equipamentos

Benefícios das vagas na Coca Cola

Todos os novos contratados serão do regime CLT, ou seja, com registro na carteira de trabalho. Assim, os trabalhadores terão direitos aos benefícios pagos pela empresa. Confira:

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio-academia;

Auxílio-combustível;

Cooperativa de crédito;

Programa de remuneração variável;

Seguro de vida;

Vale-refeição;

Cesta de natal.

Coca-Cola FEMSA

Conhecida como a maior engarrafadora do país, a Coca-Cola FEMSA Brasil têm mais de 18 milhões de funcionários registrados, atuando nas unidades dos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, e Rio Grande do Sul.

No total, a empresa possui 35 centros de distribuição e 9 fábricas. Dentre as fábricas, a maior em número de produção do mundo, localiza-se em Jundiaí- São Paulo, e a maior do Brasil com sistema verde, estar em Itabirito- Minas Gerais.

A empresa registra um total de 72 milhões de consumidores diariamente. A contratação de novos funcionários seria para atender essa grande demanda

Inscrição

O processo de candidatura é feito totalmente on-line, através do site oficial da empresa. Ao acessar a plataforma o interessado deve escolher a área, cidade e o nível da vaga que deseja se inscrever. Depois, é só clicar na opção “Inscreva-se” e cadastrar o currículo.