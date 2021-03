Com auxílio do time sub-20, São Paulo treina no CT da Barra Funda

Mesmo com o Campeonato Paulista interrompido por tempo indeterminado, o São Paulo segue a sua rotina de treinamentos no CT da Barra Funda.

Neste sábado, o treino contou com o auxílio da equipe sub-20 do Tricolor, que, sob supervisão do técnico Hernán Crespo e seus auxiliares, enfrentou os jogadores do time principal. Assim como na sexta-feira, o experiente atacante Éder treinou com os seus novos companheiros.

O atleta de 34 anos é o quarto reforço já anunciado pela diretoria do clube do Morumbi até o momento. Bruno Rodrigues, Miranda e Orejuela completam a lista. Além deles, o São Paulo oficializará em breve as chegadas dos meio-campistas William e Benítez, que também já treinam sob o comando da comissão técnica.

A princípio, o Paulistão ficará paralisado até o dia 30 de março, mas há a possibilidade deste prazo ser estendido, já que São Paulo permanecerá na fase emergencial do plano contra a covid-19 até o dia 11 de abril. Nesta fase, eventos esportivos estão suspensos no estado.