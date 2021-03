Com campeonato equilibrado, Atlético, Barcelona e Real Madrid brigam pelo título Espanhol

Faltando dez rodadas para o fim do Campeonato Espanhol, três times despontam na briga pelo título: Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid.

Atualmente, os Colchoneros lideram a competição com 66 pontos, seguido pelo Barça, com 62, e os Merengues, com 60.

Atlético de Madrid

Apesar de manter a liderança na maior parte do campeonato, o Atlético tem oscilado no início de 2021. Neste ano, a equipe de Simeone disputou 14 partidas do Espanhol e não venceu cinco, incluindo o empate com o Real.

“Nem o Real Madrid nem o Barcelona perderão outra partida”, previu Simeone no início de março.

Com vantagem sobre seus rivais, os Colchoneros disputam apenas a Liga, enquanto o Barça ainda joga a final da Copa do Rei, e o Real que está nas quartas da Liga dos Campeões.

Com a melhor defesa da competição, o Atlético ainda terá um confronto direito com os catalães na 35ª rodada, no Camp Nou, em jogo que deve ser decisivo na briga pelo título.

Barcelona

Ao contrário do time de Simeone, Ronald Koeman e seus comandados tiveram uma grande crescente neste ano. Nas últimas 13 rodadas, venceram 12.

A equipe da Catalunha, além de enfrentar o Atlético, ainda faz outro confronto direto com o Real, no Alfredo Di Stéfano, pela 30ª rodada.

O Barça contém o melhor ataque da competição, e também o artilheiro do campeonato Lionel Messi, com 23 gols.

Real Madrid

Atrás de seus rivais, o Real Madrid, atual campeão da La Liga, talvez seja a equipe que enfrenta maiores dificuldades para levantar a taça.

Além de estar seis pontos atrás do líder, os Merengues enfrentam uma tabela desafiadora, tendo que enfrentar o Barcelona (Campeonato Espanhol) e duas vezes o Liverpool (Liga dos Campeões) em um intervalo de oito dias.

Nas 12 rodadas que disputou esse ano, o time de Zidane venceu em oito oportunidades.