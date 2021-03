Com chacina, Dominique aterroriza Luna, Kyra e Alexia · .

Luna/Fiona (Juliana Paiva), Kyra/Cleyde (Vitória Strada) e Alexia/Josimara (Deborah Secco) sofrerão um novo baque em Salve-se Quem Puder. As mocinhas descobrirão que Dominique (Guilhermina Guinle) promoveu uma chacina e matou Donato (Daniel Satti) e os parentes dele. Aterrorizadas com a possibilidade de o mesmo acontecer com seus familiares, as três vão aceitar uma nova condição para continuarem seguras: elas serão dadas como mortas na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar nesta terça (30), Ivo (Ricardo Duque) chegará sem avisar em Judas do Norte. O agente da Polícia Federal comunicará às jovens que o criminoso foi assassinado antes de delatar a quadrilha da tia de Renzo (Rafael Cardoso). “Donato foi morto sem entregar uma prova sequer, nem um nome… Nada”, dirá ele.

“Então é isso? A gente vai ficar aqui pra sempre tirando leite de vaca, pegando no estrume… É isso?”, se indignará a atriz. “Não, eu não posso ficar tanto tempo longe do meu pai. Ele não vai aguentar. Eu não sei nem onde eu tava com a cabeça quando aceitei sair do México”, afirmará a filha de Mário (Murilo Rosa). “Você tava com a cabeça na palavra que eles deram pra gente. Eles prometeram que iam resolver tudo isso muito rápido”, esbravejará Kyra.

A decoradora vai ameaçar voltar para São Paulo e encontrar a família. “Calma. Apesar de o Donato não ter entregado as provas, nós conseguimos novos indícios. Estamos confiantes que não vai demorar muito”, alegará o policial. Sem paciência, as protagonistas decidirão arrumar as malas e retomar suas vidas.

“Mataram a família do Donato. Entraram na casa e eliminaram todos que acharam pela frente. Vocês não podem sair do programa [de proteção a testemunhas]. Essa gente vai atrás da família de vocês assim que souberem que vocês estão vivas”, avisará Ivo, deixando o trio em choque.

Medidas drásticas

“Os bandidos vão atrás da nossa família de qualquer jeito. A gente tá desaparecida, não tá morta. Eles vão desconfiar”, perceberá a prima de Alan (Thiago Fragoso). “A Alexia tem razão. É capaz de eles irem atrás do Juan [José Condessa] e do meu pai pra investigar”, concordará Luna.

O agente afirmará que é isso exatamente que vai acontecer. “Não é possível! Então todo mundo vai morrer independente de a gente estar desaparecida ou não. Você tem que ter uma solução pra isso”, se revoltará Kyra. “Nós temos, eu vim aqui comunicar isso. Tomamos uma decisão que visa a total segurança de vocês e dos seus familiares”, dirá o personagem de Ricardo Duque.

Na sequência, o público verá os familiares de cada uma das mocinhas sendo avisados de que elas foram encontradas mortas. Dominique e Renzo também vão assistir na TV à notícia de que as testemunhas não estão mais vivas.

Ivo ainda avisará que os caixões vão ser entregues fechados para os parentes das protagonistas. “Que horror. Enterrada viva… É assim que eu me sinto”, comentará a ruiva.

O agente vai assegurar que os familiares das três estão sendo monitorados por segurança. “Eu sei que é uma medida drástica, mas é necessária. Nós vamos despistar os bandidos pra investigação poder avançar”, dirá o policial.

