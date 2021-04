Com esclerose, mãe de Amy Winehouse faz documentário para não esquecer filha · .

Uma década após sua morte, a cantora Amy Winehouse será tema de um novo documentário. Produzido pela rede britânica BBC, a produção trará o ponto de vista de Janis Winehouse, mãe da cantora, que foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2003. Uma de suas principais motivações em participar da produção foi o receio de que a doença degenerativa lhe tire as memórias que tem da filha.

“Eu não sinto que o mundo conheça a verdadeira Amy, aquela que eu criei. Estou ansiosa pela oportunidade em oferecer um entendimento de suas raízes e uma compreensão mais profunda da Amy real”, afirmou Janis em comunicado divulgado pela BBC. A emissora destaca que os fatos relatados são “frequentemente diferentes das narrativas contadas anteriormente”.

A mãe da cantora também é conhecida por ter escrito um livro sobre a sua filha em 2014, Loving Amy: A Mother’s Story. Não se trata do primeiro documentário sobre a cantora, que foi tema de Amy (2015), produção dirigida por Asif Kapadia e vencedora do Oscar de melhor documentário em 2016.

Ao longo de sua carreira, Amy Winehouse emplacou hits como Back to Black e Rehab e recebeu diversos prêmios Grammy, incluindo o de artista revelação em 2008. A cantora enfrentou problemas com a dependência química nos últimos anos de sua vida e, segundo laudo feito à época, morreu por conta do excesso de álcool em seu organismo em 23 de julho de 2011.

