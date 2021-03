com Lewandowski fora contra o PSG, conheça as opções para o comando do ataque

O Bayern de Munique divulgou nesta terça (30) uma notícia que preocupa o clube e os torcedores para a sequência da temporada. Robert Lewandowski, principal artilheiro da equipe, teve confirmada uma lesão no joelho e está fora das partidas contra o PSG, pelas quartas da Champions.

Dessa forma, o técnico Hans Flick terá de quebrar a cabeça para escolher quem será o camisa 9 nas duas partidas contra Neymar, Mbappé e companhia, já que o ‘dono’ da titularidade estará acompanhando de casa.

Por isso, o ESPN.com.br levantou os números dos atletas que, na atual temporada, mais desempenharam a função de centroavante no Bayern além de Lewandowski.

Ao todo, além do craque polonês, cinco atletas exerceram a função de 9. São eles: Choupo-Moting, Joshua Zirkzee, Serge Gnabry, Jann-Fiete Arp e Jamal Musiala.

Destes, o primeiro é o que tem mais partidas e a tendência é que exerça a função. O camaronês atuou em 10 oportunidades centralizado e marcou quatro gols. Em seguida, aparece Zirkzee. O holandês atuou quatro vezes como centroavante e marcou um gol.

Os outros três aparecem empatados com um jogo como centroavante. Arp e Musiala não marcaram gols, enquanto Gnabry, outro destaque do Bayern na temporada, marcou um gol.

A última partida em que Lewandowski não atuou por lesão pelo Bayern foi no dia 9 de dezembro de 2020. Na ocasião, o polonês ficou de fora contra o Lokomotiv Moscou, pela 6ª rodada da fase de grupos da Uefa Champions League.

No seu lugar, o escolhido por Hans Flick foi Choupo-Moting, que marcou o segundo gol na vitória por 2 a 0 em cima dos russos.





As partidas entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain serão disputadas nas duas primeiras semana de abril. No dia 7, os dois clubes se enfrentam na Allianz Arena. No dia 14, definem quem avança às semifinais no Parque dos Príncipes.