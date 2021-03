Com merchan no BBB21, McDonald’s bate recorde de vendas e buscas no Google · .

A Festa do Pijama do BBB21 com patrocínio do McDonald’s é considerada “histórica” pela rede de fast food e pela DPZ&T, agência que trabalhou com a Globo no desenvolvimento da campanha. Em 13 e 14 de março, fim de semana em que ação aconteceu, o “Méqui” bateu recorde de vendas no delivery e teve um aumento expressivo nas buscas do Google.

O . teve acesso aos números, que foram divulgados em um vídeo interno com os executivos das empresas. Considerando apenas os usuários únicos do aplicativo do McDonald’s, houve um aumento de 25% nos acessos, com 1 milhão de pessoas entrando na plataforma entre sábado (13), noite em que a festa começou, e no domingo (14), quando o compacto da comemoração foi ao ar na Globo.

Os downloads no app da empresa tiveram um salto de 120%. “A gente entendeu que essa era uma oportunidade única de criar uma conexão emocional profunda com os nossos consumidores. Batemos recorde de venda de delivery, batemos recordes de acessos nos nossos canais digitais e ficamos com seis posições simultâneas nos trending topics do Brasil”, comemorou João Branco, diretor de Marketing do McDonald’s.

No Google, as pesquisas pelo nome da marca aumentaram 4.344% e houve um crescimento de 39.900% nas procuras por Méqui Box. Além dos tradicionais lanches, a rede também começou a vender em “edição limitada” pijamas iguais aos que os brothers usaram na festa.

De acordo com a empresa, aconteceu uma “explosão” de QR Codes baixados na noite de 13 de março, quando a Globo mostrou o início da festa ao vivo. Naquele sábado, o BBB21 alcançou 26,7 milhões de pessoas no Brasil.

“Juntar uma marca que todo mundo ama com um programa em que o Brasil inteiro está ligado só podia dar muito certo. Acho que isso ficou claro quando os brothers entraram naquela festa com um cenário incrível que a Globo produziu”, opinou Rafael Urenha, que chefia a Criação na DPZ&T.

Merchans em alta no BBB21

O sucesso de campanhas como essa do McDonald’s explica a alta procura do mercado publicitário por espaços para anunciar no reality show da Globo. A 21ª temporada do Big Brother Brasil teve 147 ações de merchandising nos primeiros 58 dias (pouco mais de oito semanas), o que representa 60% a mais de campanhas do que no mesmo período do BBB20.

Segundo a revista Piauí, um merchan no reality show sai por R$ 1,2 milhão quando mostrado ao vivo, com um acréscimo de 15% de cachê ao apresentador Tiago Leifert e custos de produção.

Com dez empresas fixas como apoiadoras, incluindo o McDonald’s, que pagou R$ 59 milhões por uma das cotas do plano comercial do BBB21, a Globo teve uma receita de R$ 529 milhões antes mesmo de a atração entrar no ar.