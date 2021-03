Com nomes consagrados na Globo, Band exibe Fórmula 1 após 41 anos · .

Após 41 anos, o Grupo Bandeirantes volta a exibir a Fórmula 1 a partir desta sexta-feira (26). Com a promessa de uma cobertura “robusta” neste ano e em 2022, a emissora, para fazer bonito, apostou inteiramente em profissionais que se consagraram na Globo e têm grande experiência com a principal categoria do automobilismo mundial.

No estúdio, a equipe da Band conta com narração de Sergio Mauricio e comentários do experiente Reginaldo Leme e dos ex-pilotos Felipe Giaffone e Max Wilson.

“Quando eu recebi o convite da Band foi uma das coisas mais felizes da minha vida. Uma mudança fantástica na minha carreira. Um caminho natural, eu queria que tudo isso acontecesse. Estou muito feliz e ansioso para a nossa estreia”, pontuou o locutor, que deixou o Grupo Globo após 29 anos e disse estar vivendo um “sonho de infância” na nova casa ao ser escolhido como titular das transmissões.

Ex-parceiro de Galvão Bueno, Regi, como é chamado pelos amigos, já acompanhou de perto mais de 700 corridas, oito conquistas de títulos mundiais e 101 vitórias de pilotos brasileiros ao longo de sua trajetória de quase 50 anos no automobilismo. Aos 76 anos, o jornalista está motivado para o desafio na emissora, que o contratou em 2020, inicialmente para comentar a Stock Car.

“Nunca trabalhei em uma equipe que fosse 100% de profissionais apaixonados pelo automobilismo. Sinto que aqui vou ter muito espaço e ficar mais à vontade para contar todas as histórias da modalidade. Existe um desejo de fazer uma transmissão mais ampla, e acredito que na Band terei a oportunidade de mostrar a minha vivência de 47 anos nesta área”, destacou o experiente comentarista.

Mariana Becker é a responsável pelas reportagens e estará em todas as 23 corridas da temporada. Ela, inclusive, já gravou entrevistas com alguns pilotos, como o alemão Sebastian Vettel, tetracampeão mundial. O material tem sido exibido ao longo da programação, no Jogo Aberto, Band Esporte Clube, Jornal da Band e em outros programas.

“Acredito que na Band teremos um espaço muito maior para poder explorar o mundial. A ideia é despertar o interesse não só das pessoas que entendem da modalidade, como também de quem não conhece e pode começar a se apaixonar”, ressaltou a repórter de 49 anos, 13 deles dedicados à cobertura da Fórmula 1 na Globo.

A emissora quer valorizar a Fórmula 1 ao máximo e terá conteúdos relacionado à categoria antes e depois das corridas, na TV paga e aberta, estratégia oposta à que adotava a Globo, que oferecia pouco espaço em sua grade ao campeonato.

Fórmula 1 na Band

A temporada da 2021 da Fórmula 1 começa neste fim de semana, quando a Band vai exibir o Grande Prêmio do Bahrein. Nesta sexta ocorrem os primeiros treinos livres, exibidos às 8h30 e às 12h no BandSports, canal pago que estará com sinal aberto para clientes da Claro, Oi TV e Sky.

O treino classificatório acontece às 12h de sábado (27), também com transmissão do BandSports, e a primeira corrida do ano será realizada neste mesmo horário no dia seguinte, exibida na Band. A emissora se comprometeu a mostrar ao vivo na TV aberta os pódios de todas as 23 provas do campeonato –algo que a Globo não fez nos últimos anos e que gerava críticas por parte dos fãs da categoria.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Hamilton comemora título da Fórmula 1

A Band preparou uma programação especial. A emissora escalou Sergio Mauricio e Reginaldo Leme para comentarem o filme Rush: No Limite da Emoção (2013), que vai ao ar às 22h45 desta sexta-feira e conta a história dos pilotos Niki Lauda (1949-2019) e James Hunt (1947-1993).

O narrador e o comentarista gravaram para abertura, intervalos comerciais e encerramento da Sessão Especial na Band. Leme, de 76 anos, trabalhou na cobertura in loco da Fórmula 1 na temporada de 1976 e conheceu Lauda e Hunt, pilotos que tinham estilos diferentes e rivalizaram nas pistas.

No domingo (28), antes da largada para o GP do Bahrein, o Show do Esporte, apresentado por Glenda Kozlowski e Elia Júnior, terá uma programação de três horas, com convidados ligados ao automobilismo, como o tricampeão Nelson Piquet. Estratégia semelhante será adotada no Band Esporte Clube, revista semanal que reestreia neste sábado e terá o comando de Cris Dias, ex-Globo e CNN Brasil.

A temporada será encerrada em Abu Dhabi, em 12 de dezembro. Neste ano, o GP do Brasil, em Interlagos, retorna ao calendário depois de ficar fora em 2020 em razão da pandemia da Covid-19. O favorito ao título, mais uma vez, é o britânico Lewis Hamilton.

Soberano nos últimos mundiais e detentor de vários recordes, o piloto da Mercedes é o atual campeão e busca a oitava conquista na carreira. Se isso acontecer, ele vai ultrapassar o alemão Michael Schumacher e se tornará o piloto com mais troféus na história da Fórmula 1.

