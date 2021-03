Com Paulista interrompido, Palmeiras dá folga ao elenco no final de semana

O Campeonato Paulista, interrompido por determinação do governo estadual, permanece com futuro incerto. Rival do São Bento em seu último compromisso pelo torneio, o Palmeiras aproveitou a situação para dar folga ao elenco durante o final de semana.

Na noite da última quarta-feira, ainda pela terceira rodada do Paulista, o Palmeiras empatou por 1 a 1 contra o São Bento no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. O elenco trabalhou nas dependências da Academia de Futebol durante a manhã de sexta e recebeu folga.

Diante do recrudescimento da pandemia de covid-19, o governo decidiu prorrogar a fase emergencial em São Paulo até o dia 11 de abril, o que inviabiliza a continuidade no Campeonato Paulista. Presidida por Reinaldo Carneiro Bastos, a FPF ficou insatisfeita com a medida.

Com apenas quatro rodadas da etapa classificatória completas, o torneio estadual tem futuro incerto. Diante da extensão da fase emergencial no estado, a FPF se reunirá com os clubes para discutir o assunto a partir das 10 horas (de Brasília) desta segunda-feira.

Com campanha de duas vitórias e dois empates, o Palmeiras tem oito pontos e lidera o Grupo C do Campeonato Paulista, já que supera o Red Bull Bragantino no saldo de gols. A quinta rodada do torneio prevê clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque.

Campeonato Paulista à parte, o Palmeiras enfrenta o Defensa y Justicia pela decisão da Recopa em 7 e 14 de abril, a primeira como visitante. E, pela Supercopa do Brasil, encara o Flamengo no dia 11, no Estádio Mané Garrincha. A reapresentação do elenco está marcada para as 10 horas desta segunda, na Academia de Futebol.