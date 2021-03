Com troca no comando, Palmeiras se reapresenta e retoma treinos na Academia de Futebol

Após receber folga no último final de semana, o elenco do Palmeiras retomou a rotina de trabalho na Academia de Futebol durante a manhã desta segunda-feira. As atividades no centro de treinamento foram comandadas pelo auxiliar técnico Victor Castanheira.

Com o técnico Abel Ferreira liberado para período de descanso, João Martins dirigiu o Palmeiras nas últimas três semanas e, agora, iniciou seu recesso. Até a volta do treinador de Portugal, prevista para quinta-feira, Victor Castanheira será o comandante.

No campo de grama natural, o elenco realizou trabalhos técnicos. Em dimensões reduzidas e com dois times de 11 componentes (contando os goleiros), os jogadores participaram de atividades com ênfases nas transições, passes rápidos e verticais e inversões. Alguns atletas, dispostos nas laterais, foram usados como ‘curingas’.

Anunciado pelo Palmeiras na última semana, o meio-campista Danilo Barbosa trabalhou novamente em tempo integral com seus novos companheiros. O elenco agora dirigido por Victor Castanheira volta a treinar na Academia de Futebol às 10 horas (de Brasília) desta terça-feira.

Pela Recopa Sul-Americana, o Palmeiras se prepara para enfrentar o argentino Defensa y Justicia em 7 e 14 de abril, a primeira na condição de visitante. Entre as duas partidas, no dia 11, o time palestrino ainda decide a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, no Estádio Mané Garrincha.

A quinta rodada do Campeonato Paulista, suspenso pela pandemia de covid-19, prevê clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque. Com um novo protocolo de saúde, a FPF tentará convencer as autoridades estaduais a autorizar a retomada do torneio durante a fase emergencial do Plano São Paulo.