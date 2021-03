Com vilões de estimação, Sky Rojo repete fórmula de La Casa de Papel · .

Sky Rojo estreou no último dia 19 e não sai do Top 10 da Netflix desde então. Dos mesmos criadores de La Casa de Papel, a nova série parece que não vai deixar órfãos os fãs do sucesso espanhol, que está encaminhado para a sua quinta –e última– temporada.

Apesar de não envolver um grande roubo em grupo nem repetir o elenco, Álex Pina e Esther Martínez Lobato levaram para Sky Rojo características que deram certo no enredo dos assaltantes conduzidos pelo Professor (Álvaro Morte), que vão desde uma narrativa externa até fuga e perseguição.

O novo seriado espanhol conta a história de três prostitutas, Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yani Prado), que fogem de seus cafetões; o chefe Romeo (Asier Etxeandia) e os irmãos Moisés (Miguel Ángel Silvestre) e Christian (Enric Auquer).

O primeiro episódio já começa com uma narração de Coral, assim como faz Tóquio (Úrsula Corberó) em La Casa de Papel. Depois, as histórias vão se intercalando entre ela, Gina e Wendy, com cada uma contando um pouco de seu passado e de como foi parar em um bordel.

Coral é uma das narradoras de Sky Rojo

Apesar de Sky Rojo não ter personagens inocentes, alguns dos criminosos têm muito carisma e fazem com que o público torça por eles. Isso acontece, sobretudo, com o trio de prostitutas, mesmo que cada uma delas tenha matado pelo menos uma pessoa ao longo de sua fuga do passado.

O mesmo acontece em La Casa de Papel: todos os personagens principais estão cometendo um grande crime para fugir de outras transgressões, mas ninguém quer que eles sejam pegos pela polícia ou morram. São os famosos “vilões de estimação”.

Outro ponto em comum é um romance entre uma das “mocinhas” e um dos “vilões”. Entre seu trabalho como prostituta e como professora particular, Coral precisa passar muito tempo com Moisés, e os dois acabam se envolvendo. As coisas se complicam quando Romeo descobre tudo e exige que o gigolô a mate e leve seu corpo, como prova de confiança.

No enredo do assalto, Denver (Jaime Lorente) entra em desespero quando Berlim (Pedro Alonso) o manda dar fim à vida de Mónica (Esther Acebo). Ele não só desobedece seu superior como acaba se apaixonando pela secretária —que para completar, estava grávida.

Com dez episódios, a primeira temporada de Sky Rojo já está disponível na Netflix, assim como as quatro temporadas de La Casa de Papel.

Confira abaixo o trailer oficial de Sky Rojo: