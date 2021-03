Como começar a meditar em casa? Veja algumas dicas

Começar a meditar é uma forma de garantir que a mente fique mais calma, a postura melhore e o seu humor seja muito mais equilibrado ao longo dos dias.

Em essência, basta um espaço para você ficar com a coluna ereta e fechar os olhos, que você já poderá meditar. Porém, sabemos que para iniciantes a prática pode parecer um pouco difícil.

Com isso em mente, fizemos este conteúdo para justamente desmistificar alguns pontos sobre a meditação, para que assim, você comece a praticá-la a partir de hoje. Acompanhe e entenda.

Como começar a meditar em casa?

Se você tem se sentido muito atarefado, acelerado e hiperativo, saiba que a meditação pode ser uma forma de acalmar a mente e produzir sensações de conforto e bem-estar no seu corpo como um todo.

Para começar a praticá-la corretamente, siga as nossas sugestões:

1- A coluna precisa estar sempre ereta

Enquanto você estiver meditando, a sua coluna precisará sempre estar ereta. Essa posição faz com que a sua respiração diafragmática melhore, além de permitir que você diminua dores nas costas e fique muito mais confortável.

Você pode meditar sentado em uma cadeira, ou então, no chão, apoiando as costas em uma parede, por exemplo. Com o tempo você aprende a manter a postura e isso se tornará algo automático.

2- Comece aos poucos, não queira iniciar com 10 minutos

Você pode começar a meditar praticando apenas 1 minuto ininterrupto. Isso mesmo!

Você não precisa iniciar com 10 minutos de concentração e foco, pois isso poderia ser um pouco desgastante para quem não está adaptado.

3- Tenha um ponto de foco para a sua mente

No começo, você vai sentir muitos pensamentos invadindo a sua mente. Pode ser aquela fala que falta pagar, ou até mesmo aquela cena impactante do filme que você assistiu. No entanto, saiba que isso é completamente natural!

Uma forma de lidar com isso é sempre manter um ponto de foco para a sua mente. Pode ser uma imagem de mandala; a chama de uma vela; o céu; ou até mesmo a sua respiração nasal.

4- Não desista na primeira distração

Como mencionamos acima, alguns acontecimentos e pensamentos podem surgir à mente, de um segundo ao outro.

O segredo para começar a meditar, entretanto, está em não desistir na primeira distração. As distrações são muito comuns no começo, e o indispensável é que você retorne à meditação sem desistir dela por conta disso.

5- Veja a meditação como um autocuidado, e não uma obrigação

Cuidado para não começar a meditar apenas “porque todo mundo faz”. É preciso que a meditação seja um processo de autocuidado, e não uma obrigação.

Quando você começar a enxergá-la como algo que apenas proporciona bem-estar, você se sentirá mais motivado para seguir em frente. Por isso, mude o seu mindset!

6- Aposte na meditação guiada

Por fim, você também pode apostar na meditação guiada, para assim começar a obter sucesso no seu processo de autoconexão e autoconhecimento.

No YouTube, por exemplo, você pode encontrar diversos canais focados em meditação guiada. Basta você se sentar confortavelmente, em um local mais silencioso, e ouvir o áudio do vídeo. Acompanhe as recomendações e pronto, você já estará meditando!

O importante é começar. Aos poucos, a prática é desenvolvida e você vai nutrindo melhores resultados.