Como jogar Atari Breakout no Google Imagens?

Quem está entediado ou deseja um passatempo de qualidade pode procurar uma alternativa dentro do Google Imagens.

Não, a solução não é pesquisar por fotos e ilustrações no buscador: o Google abriga, secretamente e há vários anos, diversas brincadeiras curiosas envolvendo homenagens, projetos paralelos dos desenvolvedores ou simples piadas. Algumas delas estão bem escondidas e exigem um caminho longo e que dificilmente você faria acidentalmente. Outras acabam ativadas quase sem querer por alguns usuários.

Um desses Easter-eggs é um verdadeiro clássico da Atari dentro do Google Imagens — e, além de ser fácil de ativá-lo, ele é tão divertindo quanto o original.

O que é Breakout?

O jogo Breakout foi lançado em 13 de maio de 1976 e é um dos maiores clássicos da Atari. Inicialmente apenas um fliperama, ele também virou cartucho do console Atari 2600 dois anos depois.

A sua jogabilidade é simples, assim como vários dos títulos da época — tanto que o próprio Google já criou uma Inteligência Artificial capaz de dominar games dessa geração até melhor que os humanos. O objetivo é eliminar todos os elementos que ficam no topo da tela, jogando contra eles uma bolinha que é rebatida por uma superfície na horizontal controlada pelo jogador.

O Breakout original, para fliperamas.Fonte: Atari

Tudo o que você precisa fazer é alinhar essa plataforma para que a bola sempre rebata e acerte os alvos. Cada bloco removido vale um ponto, sendo que os blocos superiores geram mais pontos pela dificuldade.

Só que há um porém nisso tudo: a velocidade da bola aumenta a cada acerto, exigindo cada vez mais reflexos e agilidade do jogador. Quando o cenário é concluído, dependendo da versão, o jogo recomeça ou você recebe um novo desafio.

A capa do jogo para Atari 2600.Fonte: Atari

Breakout ainda tem laços estreitos com uma gigante da tecnologia: além de Nolan Bushnell, cofundador da Atari, e o engenheiro de jogos Steve Bristow, quem participou do desenvolvimento do título foi um dos cofundadores da Apple, Steve Wozniak. Ele foi um responsável pela criação da placa lógica do game após um pedido do colega Steve Jobs, na época somente funcionário da desenvolvedora.

O Easter-egg foi adicionado ao Google Imagens ainda em 2013, como uma homenagem ao aniversário de 37 anos do seu lançamento.

Como jogar Breakout no Google?

Na data comemorativa, o Easter-egg era acionado apenas entrando no buscador da Google. Agora, entretanto, você precisa acessar uma URL especial que abriga o jogo.

Para isso, clique aqui para acessar o Breakout no Google Imagens ou cole o seguinte endereço na barra de endereços do seu navegador: “elgooG.im/breakout” — sem as aspas.

O jogo rodando direto do navegador.Fonte: Google Imagens

Após uma rápida animação, a partida já começa, com as figuras do resultado de pesquisa sendo transformadas nos blocos que devem ser destruídos. Um contador no canto direito da tela mostra a pontuação, enquanto o indicador na lateral esquerda traz a velocidade da bolinha. A cada vida perdida, ela volta para 1x. É possível remover os sons do jogo e pausar a rodada com os controles no canto superior central.