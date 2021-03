Conheça todos os códigos dos bancos no Brasil

No Brasil, para facilitar as transações monetárias, cada banco no país recebe uma identificação através de um código único. Com isso, é possível realizar um depósito ou outra ação para uma instituição financeira diferente da sua.

E com a quantidade de bancos em território nacional, muitas vezes ficamos perdidos na hora de lembrar uma determinada instituição. Por isso, hoje o Tecmundo traz a lista com os códigos de todos os bancos do país. Confira:

000 – Banco Bankpar S.A.

001 – Banco do Brasil S.A.

003 – Banco da Amazônia S.A.

004 – Banco do Nordeste do Brasil S.A.

007 – BNDES (Banco Nacional Do Desenvolvimento Social)

010 – CREDICOAMO Crédito Rural Cooperativa

011 – C.Suisse Hedging-Griffo Cv S.A (Credit Suisse)

012 – Banco Standard de Investimentos S.A.

014 – Natixis Brasil S.A. Banco Múltiplo

015 – UBS Brasil Cctvm S.A.

016 – Ccm Desp Trâns SC E RS

017 – Bny Mellon Banco S.A.

018 – Banco Tricury S.A.

019 – Banco Azteca do Brasil S.A.

021 – BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo

024 – Banco de Pernambuco S.A. – BANDEPE

025 – Banco Alfa S.A.

029 – Banco Banerj S.A.

031 – Banco Beg S.A.

033 – Banco Santander (Brasil) S.A.

036 – Banco Bradesco BBI S.A.

037 – Banco do Estado do Pará S.A.

039 – Banco do Estado do Piauí S.A. – BEP

040 – Banco Cargill S.A.

041 – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

044 – Banco BVA S.A.

045 – Banco Opportunity S.A.

047 – Banco do Estado de Sergipe S.A.

060 – Confidence Cc S.A.

062 – Hipercard Banco Múltiplo S.A.

063 – Banco Ibi S.A. Banco Múltiplo

064 – Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.

065 – Banco Bracce S.A.

066 – Banco Morgan Stanley S.A.

069 – BPN Brasil Banco Múltiplo S.A.

070 – BRB – Banco de Brasília S.A.

072 – Banco Rural Mais S.A.

073 – BB Banco Popular do Brasil S.A.

074 – Banco J. Safra S.A.

075 – Banco CR2 S.A.

076 – Banco KDB S.A.

077 – Banco Intermedium S.A.

078 – BES Investimento do Brasil S.A.-Banco de Investimento

079 – Banco Original Do Agronegócio S.A.

080 – B&T Cc Ltda

081 – Banco Seguro S.A.

081-7 – Concórdia Banco S.A.

082 – Banco Topázio S.A.

083 – Banco da China Brasil S.A.

084 – Unicred Norte do Paraná

085 – Cooperativa Central de Crédito Urbano-CECRED

086 – OBOE Crédito Financiamento e Investimento S.A.

087 – Cooperativa Unicred Central Santa Catarina

088 – Banco Randon S.A.

089 – Cooperativa de Crédito Rural da Região de Mogiana

091 – Unicred Central do Rio Grande do Sul

092 – Brickell S.A. Crédito, financiamento e Investimento

093 – PóloCred Scmepp Ltda

094 – Banco Finaxis

094-2 – Banco Petra S.A.

095 – Banco Confidence De Câmbio S.A.

096 – Banco BM&F de Serviços de Liquidação e Custódia S.A

097 – Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda.

098 – Credialiança Ccr

098-1 – Credicorol Cooperativa de Crédito Rural

099 – Uniprime Central Ccc Ltda

099-x – Cooperativa Central de Economia e Credito Mutuo das Unicreds

100 – Planner Corretora De Valores S.A.

101 – Renascença Dtvm Ltda

102 – XP Investimentos S.A.

104 – Caixa Econômica Federal

105 – Lecca Cfi S.A.

107 – Banco BBM S.A.

108 – Portocred S.A.

111 – Banco Oliveira Trust Dtvm S.A.

113 – Magliano S.A.

114 – Central Cooperativa De Crédito no Estado do Espírito Santo

117 – Advanced Cc Ltda

118 – Standard Chartered Bi S.A.

119 – Banco Western Union do Brasil S.A.

120 – Banco Rodobens S.A.

121 – Banco Agibank S.A.

122 – Banco Bradesco BERJ S.A.

124 – Banco Woori Bank Do Brasil S.A.

125 – Brasil Plural S.A Banco

126 – BR Partners Banco de Investimento S.A.

127 – Codepe Cvc S.A.

128 – Ms Bank S.A Banco De Câmbio

129 – UBS Brasil Bi S.A.

130 – Caruana Scfi

131 – Tullett Prebon Brasil Cvc Ltda

132 – ICBC do Brasil Bm S.A.

133 – Cresol Confederação

134 – BGC Liquidez Dtvm Ltda

136 – Unicred Cooperativa LTDA

138 – Get Money Cc Ltda

139 – Intesa Sanpaolo Brasil S.A.

140 – Easynvest – Título Cv S.A.

142 – Broker Brasil Cc Ltda

143 – Treviso Cc S.A.

144 – Bexs Banco De Cambio S.A.

145 – Levycam Ccv Ltda

146 – Guitta Cc Ltda

149 – Facta S.A. Cfi

157 – Icap Do Brasil Ctvm Ltda

159 – Casa do Crédito S.A.

163 – Commerzbank Brasil S.A Banco Múltiplo

168 – HSBC Finance (Brasil) S.A. – Banco Múltiplo

169 – Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.

172 – Albatross Ccv S.A.

173 – BRL Trust Dtvm Sa

174 – Pernambucanas Financ S.A.

177 – Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores

180 – Cm Capital Markets Cctvm Ltda

182 – Dacasa Financeira S/A

183 – Socred S.A.

184 – Banco Itaú BBA S.A.

188 – Ativa S.A Investimentos

189 – HS Financeira

190 – Servicoop

191 – Nova Futura Ctvm Ltda

194 – Parmetal Dtvm Ltda

196 – Banco Fair Cc S.A.

197 – Stone Pagamentos S.A.

204 – Banco Bradesco Cartões S.A.

208 – Banco BTG Pactual S.A.

212 – Banco Matone S.A.

213 – Banco Arbi S.A.

214 – Banco Dibens S.A.

215 – Banco Comercial e de Investimento Sudameris S.A.

217 – Banco John Deere S.A.

218 – Banco Bs2 S.A.

222 – Banco Credit Agricole Brasil S.A.

224 – Banco Fibra S.A.

225 – Banco Brascan S.A.

229 – Banco Cruzeiro do Sul S.A.

230 – Unicard Banco Múltiplo S.A.

233 – Banco GE Capital S.A.

237 – Banco Bradesco S.A.

241 – Banco Clássico S.A.

243 – Banco Máxima S.A.

246 – Banco ABC Brasil S.A.

248 – Banco Boavista Interatlântico S.A.

249 – Banco Investcred Unibanco S.A.

250 – Banco Schahin S.A.

253 – Bexs Cc S.A.

254 – Paraná Banco S.A.

259 – MONEYCORP Banco de Cämbio S.A.

260 – Nu Pagamentos S.A (Nubank)

263 – Banco Cacique S.A.

265 – Banco Fator S.A.

266 – Banco Cédula S.A.

268 – Barigui Companhia Hipotecária

269 – Hsbc Banco De Investimento

270 – Sagitur Cc Ltda

271 – Ib Cctvm Ltda

272 – AGK Corretora de Câmbio S.A.

273 – Ccr De São Miguel Do Oeste

274 – MONEY PLUS Sociedade de Crédito

276 – Senff S.A.

278 – Genial Investimentos Cvm S.A.

279 – Ccr De Primavera Do Leste

280 – Avista S.A.

281 – Cooperativa de Crédito Rural Coopavel

283 – RB Capital Investimentos Dtvm Ltda

285 – Frente Cc Ltda

286 – Cooperativa de Crédito Rural de De Ouro

288 – Carol Dtvm Ltda

289 – DECYSEO Corretora de Câmbio LTDA.

290 – PagSeguro Internet S.A.

292 – BS2 Distribuidora De Títulos E Investimentos

293 – Lastro Rdv Dtvm Ltda

296 – VISION S.A. Corretora de Câmbio

298 – Vip’s Cc Ltda

299 – SOROCRED Crédito, Financiamento E Investimento S.A.

300 – Banco de La Nacion Argentina

301 – BPP Instituição De Pagamentos S.A.

306 – PORTOPAR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

307 – Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

309 – CAMBIONET Corretora de Câmbio LTDA.

310 – VORTX Dtvm Ltda

313 – AMAZÔNIA Corretora de Câmbio LTDA.

315 – PI Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

318 – Banco BMG S.A.

319 – OM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA

320 – Banco Industrial e Comercial S.A.

322 – Cooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz – Sulcredi/Crediluz

323 – Mercado Pago – Conta Do Mercado Livre

324 – CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

325 – Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

326 – PARATI – Crédito, Financiamento e investimento S.A.

329 – QI Sociedade de Crédito Direto S.A.

330 – Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A.

331 – Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

332 – Acesso Soluções de Pagamento S.A.

335 – Banco Digio S.A.

336 – Banco C6 S.A – C6 Bank

340 – Super Pagamentos S/A (Superdital)

341 – Itaú Unibanco S.A.

342 – Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.

343 – FFA Sociedade de crédito ao Microempreendedor

348 – Banco XP S/A

349 – AL5 S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

350 – Cooperativa De Crédito Rural De Pequenos Agricultores

352 – TORO Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA

354 – NECTON Investimentos S.A.

355 – ÓTIMO Sociedade de Crédito Direto S.A.

356 – Banco Real S.A.

359 – ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

360 – TRINUS Capital Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.

362 – CIELO S.A.

363 – SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A.

364 – GERENCIANET S.A.

365 – SOLIDUS S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários

366 – Banco Société Générale Brasil S.A.

367 – VITREO Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

368 – Banco CSF S.A.

370 – Banco WestLB do Brasil S.A.

371 – WARREN Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio LTDA.

373 – UP.P Sociedade de Empréstimo entre pessoas S.A.

374 – REALIZE Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

376 – Banco J. P. Morgan S.A.

377 – MS Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a empresa

378 – BBC LEASING S.A. – Arrendamento Mercantil

379 – COOPERFORTE

380 – PICPAY Serviços S.A.

381 – BANCO Mercedes-Benz DO BRASIL S.A.

382 – FIDÚCIA Sociedade de Crédito ao Microempreendedor

383 – BOLETOBANCÁRIO.COM Tecnologia de Pagamentos LTDA.

384 – Global Finanças

387 – Banco Toyota do Brasil S.A.

389 – Banco Mercantil do Brasil S.A.

390 – BANCO GM S.A.

391 – Cooperativa de Crédito Rural de IBIAM – SULCREDI/IBIAM

393 – Banco Volkswagen S.A.

394 – Banco Bradesco Financiamentos S.A.

396 – HUB Pagamentos S.A.

397 – LISTO Sociedade de Crédito Direto S.A.

399 – HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

403 – CORA Sociedade de Crédito Direto S.A.

404 – SUMUP Sociedade de Crédito Direto S.A.

408 – BÔNUSCRED Sociedade de Crédito Direto S.A.

409 – Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.

412 – Banco Capital S.A.

422 – Banco Safra S.A.

453 – Banco Rural S.A.

456 – Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A.

464 – Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.

473 – Banco Caixa Geral – Brasil S.A.

477 – Citibank N.A.

479 – Banco ItaúBank S.A

487 – Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão

488 – JPMorgan Chase Bank

492 – ING Bank N.V.

494 – Banco de La Republica Oriental del Uruguay

495 – Banco de La Provincia de Buenos Aires

505 – Banco Credit Suisse (Brasil) S.A.

545 – Senso Ccvm S.A.

600 – Banco Luso Brasileiro S.A.

604 – Banco Industrial do Brasil S.A.

610 – Banco VR S.A.

611 – Banco Paulista S.A.

612 – Banco Guanabara S.A.

613 – Banco Pecúnia S.A.

623 – Banco Panamericano S.A.

626 – Banco Ficsa S.A.

630 – Banco Intercap S.A.

633 – Banco Rendimento S.A.

634 – Banco Triângulo S.A.

637 – Banco Sofisa S.A.

638 – Banco Prosper S.A.

641 – Banco Alvorada S.A.

643 – Banco Pine S.A.

652 – Itaú Unibanco Holding S.A.

653 – Banco Indusval S.A.

654 – Banco A.J.Renner S.A.

655 – Banco Votorantim S.A.

707 – Banco Daycoval S.A.

712 – Banco Ourinvest S.A.

719 – Banif-Banco Internacional do Funchal (Brasil)S.A.

721 – Banco Credibel S.A.

724 – Banco Porto Seguro S.A.

734 – Banco Gerdau S.A.

735 – Banco Pottencial S.A.

738 – Banco Morada S.A.

739 – Banco BGN S.A.

740 – Banco Barclays S.A.

741 – Banco Ribeirão Preto S.A.

743 – Banco Semear S.A.

744 – BankBoston N.A.

745 – Banco Citibank S.A.

746 – Banco Modal S.A.

747 – Banco Rabobank International Brasil S.A.

748 – Banco Cooperativo Sicredi S.A.

749 – Banco Simples S.A.

751 – Dresdner Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

752 – Banco BNP Paribas Brasil S.A.

753 – NBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

754 – Banco Sistema S.A.

755 – Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

756 – Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB

757 – Banco KEB do Brasil S.A.

M03 – Banco Fiat S.A.

M06 – Banco de Lage Landen Brasil S.A.

M07 – Banco GMAC S.A.

M08 – Banco Citicard S.A.

M09 – Banco Itaucred Financiamentos S.A.

M10 – Banco Moneo S.A.

M11 – Banco IBM S.A.

M12 – Banco Maxinvest S.A.

M13 – Banco Tricury S.A.

M14 – Banco Volkswagen S.A.

M15 – Banco BRJ S.A.

M16 – Banco Rodobens S.A.

M17 – Banco Ourinvest S.A.

M18 – Banco Ford S.A.

M19 – Banco CNH Capital S.A.

M20 – Banco Toyota do Brasil S.A.

M21 – Banco Daimlerchrysler S.A.

M22 – Banco Honda S.A.

M23 – Banco Volvo (Brasil) S.A.

M24 – Banco PSA Finance Brasil S.A.