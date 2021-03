Conmebol confirma e Santos decide vaga na Libertadores em Brasília, longe da Vila Belmiro

O Santos irá enfrentar o San Lorenzo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O local da partida de volta da 3ª e última fase preliminar da Conmebol Libertadores, que está marcada para o dia 13 de abril, foi confirmado pela Conmebol nesta terça-feira.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!