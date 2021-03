Contrato de executivo de marketing do Santos vence nesta quarta, mas ainda pode ser renovado

O contrato de Marcelo Frazão, executivo de marketing do Santos, vence nesta quarta-feira, dia 31 de março. Há negociação em andamento e um acordo é possível.

Em processo de readequação financeira, o Peixe ofereceu uma redução salarial e a mudança de Pessoa Jurídica (PJ) para o vínculo nas Consolidações das Leis do Trabalho (CLT).

Enquanto o Alvinegro discute o futuro com Frazão, o uniforme está perto de ficar totalmente preenchido. São 10 patrocinadores neste momento e falta apenas a omoplata.

Marcelo Frazão está no Santos desde abril de 2018. Neste período, 15 marcas se associaram ao uniforme profissional: Philco, Kodilar, Orthopride, Unicesumar, Casa de Apostas, Kicaldo, Fox Lux, Oceano B2B, Tek Bond, Konami, STX, SumUP, Cartão de Todos e Pic Pay e Fortnite (pontuais).

Reconhecido no mercado e indicado pelo segundo ano consecutivo ao prêmio CONAFUT de melhor executivo de marketing, Frazão encontra certa resistência na política do clube e até no próprio Comitê de Gestão. Até por isso, existe essa indefinição.

Marcelo Frazão foi uma exceção entre várias mudanças no corpo executivo do Peixe nos últimos anos de Peres e Rollo e resistiu até agora no marketing. No futebol, Gustavo Vieira, Ricardo Gomes, Paulo Autuori, William Thomas e Felipe Ximenes saíram, assim como Ricardo Feijoo, Fernando Volpato e Luiz Silveira no administrativo/financeiro e Daniel Bykoff, Rodrigo Gama e Leandro Matsumota no jurídico.

Frazão é o responsável direto por algumas campanhas como a Missão África, a “Reage Santos”, #TimeDeBrancoEDePreto, “O maior brasileiro do mundo” e #AsiloTaOn, assim como manifestos contra intolerância.