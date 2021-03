Copa do Brasil: capitão do Retrô afirma que partida serviu para quebrar paradigmas e diz que Corinthians quase não criou: ‘Só bola parada’

O Corinthians está na terceira fase da Copa do Brasil. Nesta sexta (26), o Timão enfrentou o Retrô, jogando em Saquarema, no Rio de Janeiro, e passou sufoco. A classificação só veio nos pênaltis.

Após a partida, o volante Lucas Gonçalves, capitão do Retrô, elogiou a postura do clube pernambucano diante do Timão e disse que a partida serviu para quebrar paradigmas, mesmo com a eliminação.

“Esse jogo foi bom para quebrar o paradigma de equipe de Série A e Série D. A gente jogou muito bem, a gente teve mais posse de bola, eles tiveram o mérito no lance do Otero, tirando isso, eles quase não criaram, foi só bola parada”, começou por afirmar ao Premiere.

Saímos com dever cumprido. Tivemos mais posse de bola, fomos agressivos, como a gente é, como é o Retrô. Jogamos muito bem, criamos chances. Nossa equipe está de parabéns, o Cássio é ótimo definidor”, completou.

O gol corintiano veio aos 18. Em bela cobrança de falta, Otero não deu chances para o goleiro Jean. O empate do Retrô veio aos 37 da etapa final. Depois de pressionar, Mayco Félix aproveitou cobrança de escanteio, se antecipou a Jô e cabeceou. Cássio chegou a tocar na bola mas não evitou o gol.

Nos pênaltis, o Corinthians aproveitou e converteu todas as cobranças. Jáo o Retrô perdeu a primeira com Gelson e viu os paulistas ficarem com a classificação.

Time do Retrô em foto oficial antes da partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil Maga Jr/O Fotografico/Gazeta Press

Além da vaga na terceira fase, o Timão embolsou R$ 1,350 milhão.