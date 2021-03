Corinthians celebra nove anos da estreia de Cássio pelo clube

O Corinthians relembrou nesse domingo que faz nove anos que Cássio estreava pelo Timão, em jogo contra o XV de Piracicaba, no Pacaembu, válido pelo Campeonato Paulista de 2012.

O primeiro dos 511 jogos de Cássio com o manto alvinegro até o momento acontecia exatamente #NesteDia, há 9 anos, em uma partida do @Paulistao, contra o XV de Piracicaba! Quem aí se lembra desse dia? 📸 Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/lmAbmBSGJx — Corinthians (@Corinthians) March 28, 2021

Na partida em questão, Tite havia colocado a equipe reserva e o gol da vitória por 1 a 0 foi marcado pelo lateral-esquerdo Ramon, no início do segundo tempo. O jogo foi em uma quarta-feira, 22 horas (de Brasília), para um público de 7.531 pessoas.

Cássio ganharia a vaga de titular após falha de Júlio César contra a Ponte Preta, nas quartas de final daquela edição do Paulistão. A partir daí o “Gigante” ganhou seu lugar no time e foi fundamental nas conquistas da Libertadores e do Mundial.

Pelo Corinthians, Cássio possui 511 jogos e nove títulos conquistados, incluindo quatro Paulistas, dois Brasileiros, uma Libertadores, um Mundial de Clubes e uma Recopa.