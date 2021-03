Corinthians congratula Luan em redes sociais; meia completa 28 anos nesse sábado

O meia Luan completa 28 anos nesse sábado e o Corinthians parabenizou o jogador em suas redes sociais. O atleta não entrou em campo no empate por 1 a 1 contra o Retrô, que acabou dando a classificação para o Timão na Copa do Brasil após disputa dos pênaltis.

Hoje o nosso camisa 7 completa mais um ano de vida! 🥳🎂 Parabéns, Luan! #ParabénsLuan #VaiCorinthians pic.twitter.com/LzhP2eLOJ9 — Corinthians (@Corinthians) March 27, 2021

Desde que chegou ao clube, no início da temporada de 2020, Luan soma 45 jogos disputados e cinco gols marcados. Após um com começo com Tiago Nunes, o jogador ex-Grêmio foi perdendo cada vez mais espaço, sendo hoje pouco utilizado por Vagner Mancini.

Na temporada de 2021, o jogador participou de três partidas, sendo titular em apenas uma, na vitória por 2 a 1 contra a Ponte Preta. Nos últimos três jogos, Luan não saiu do banco de reservas, aumentando as especulações de que poderia ser negociado. Luan chegou ao Corinthians custando R$ 22,7 milhões e tem contrato até dezembro de 2023 com o Timão.