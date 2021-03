Corinthians fez 14 gols de falta em 10 anos; Marcelinho fez 13 em uma só temporada

Conhecido justamente por sua precisão na bola parada, Otero finalmente marcou seu primeiro gol de falta com a camisa do Corinthians na noite desta sexta-feira – e quebrou também um jejum de mais de um ano do clube sem um gol desta maneira.

O último a marcar um gol de falta havia sido Luan, contra o New York City, em 15 de janeiro de 2020, na Flórida Cup. Foram 436 dias sem um gol de falta. Como o torneio disputado nos Estados Unidos tem caráter amistoso, pode-se dizer também que o último gol de falta do Corinthians em uma competição oficial havia sido de Jadson, em 15 de agosto de 2018, contra a Chapecoense. Neste caso, foram 954 dias de intervalo entre um gol e outro.

Impossível, então, não lembrar de Marcelinho Carioca e de um tempo que a bola parada era quase gol para a equipe alvinegra. E a comparação é cruel.

Segundo o jornalista e pesquisador Diego Salgado, foram 4 gols de falta marcados pelo Corinthians nos últimos 10 anos.

Marcelinho Carioca chegou a anotar 13 gols desta maneira, defendendo o alvinegro do Parque São Jorge, em apenas uma temporada, a de 1996.

Portanto, o Pé de Anjo, segundo o levantamento feito por Diego Salgado, sozinho, em um ano, registrou apenas um gol de falta a menos do que o Corinthians conseguiu de 2011 até a atual temporada.

Otero, que chegou ao Corinthians em cima de muita expectativa sobre as bolas paradas, precisou de 22 cobranças de falta para marcar seu primeiro gol assim.

Os 14 gols de falta do Corinthians entre 2011 e 2021:

2011

Fábio Santos

Alex

2012

Douglas

2013

Pato

2014

Jadson (duas vezes)

2015

Jadson (três vezes)

2017

Maycon

Jadson

2018

Jadson

2020

Luan

2021

Otero