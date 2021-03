Corinthians lidera lista entre os melhores times femininos do Brasil

A CBF divulgou, nesta segunda-feira, uma lista atualizada com os melhores times femininos do Brasil. O Corinthians lidera esse levantamento com 10.792 pontos. O Timão subiu duas posições em relação à mesma listagem realizada na última temporada.

Logo depois do Alvinegro está a Ferroviária, atual campeã da Libertadores feminina, com 9.216 pontos. O Santos e o Flamengo fecham o pódio. As equipes estão empatadas com 8.944 pontos.

O ranking é formado com base em um cálculo que leva em consideração os resultados obtidos nos últimos cinco anos.

Confira a lista completa:

1 – Corinthians (10.792)

2 – Ferroviária (9.216)

3 – Santos (8.944)

3 – Flamengo (8.944)

5 – Avaí/Kindermann (8.320)

6 – São José (8.240)

7 – Iranduba (7.944)

8 – Audax (7.704)

9 – Ponte Preta (6.920)

10 – Vitória-BA (6.744).