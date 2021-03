CoronaVac: Instituto Butantan entrega 5 milhões de doses da vacina ao Ministério da Saúde

O Instituto Butantan entregou mais 5 milhões de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde nesta segunda-feira (29). Essa é a maior remessa de doses entregue pelo instituto para integrar o Plano Nacional de Imunização (PNI) do governo federal.

No total, o Instituto Butantan já entregou 32,8 milhões de doses desde o início de janeiro. Os caminhões com a CoronaVac deixaram a sede do Butantan por volta das 8h e a liberação das doses foi acompanhada pelo governador de São Paulo, Joao Doria (PSDB), e pelo secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn.

“Acabamos de receber a confirmação da área técnica do Butantan de que do dia 6 a 8 de abril teremos mais três milhões de doses da vacina, que virão através do insumo farmacêutico ativo”, afirmou Gorinchteyn na manhã desta segunda (29).

Cronograma de entrega da CoronaVac pelo Butantan

A expectativa é que até o final de abril o Instituto Butantan tenha entregado o total de 46 milhões de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde, que exerceu opção de compra de mais 54 milhões de doses adicionais a serem disponibilizadas até 30 de agosto. Dessa forma, no total, o Butantan entregará 100 milhões de doses da CoronaVac ao governo federal.

Para dar conta da alta demanda, o Instituto Butantan dobrou o quadro de funcionários que trabalham no envase da CoronaVac, que é produzida no Brasil a partir de insumos importados da China.

Doses da Coronavac entregues ao Ministério da Saúde