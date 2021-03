Covid-19: Governadores pedem reunião com a ONU sobre pandemia no Brasil

Nesta terça-feira (30), o Fórum Nacional de Governadores enviou uma carta ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, solicitando uma reunião para tratar sobre o avanço da Covid-19 no Brasil, que vive os piores dias desde o começo da pandemia há pouco mais de um ano.

O grupo de governadores pede “sensibilidade do mundo e ajuda humanitária” para enfrentar a crise sanitária causada pela Covid-19 no Brasil, além de ajuda na aquisição de mais vacinas.

“Atualmente, o país é considerando o epicentro da pandemia no mundo, registrando o maior número de óbitos por dia, além de apresentar enormes riscos de propagação de variantes, mais contagiosas e letais, do novo coronavírus”, afirma o documento assinado pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT).

O mês de março foi o que registrou mais mortes por Covid-19 no Brasil, com 62,9 mil óbitos causados pela doença. O número é quase o dobro daquele contabilizado no mês de julho de 2020, que é o segundo no ranking, quando foram registradas 32.912 mortes.

“Computam-se diariamente mais de 3 mil óbitos, número que assusta e merece atenção redobrada de instituições e organizações que possam somar esforços para a superação dessa devastadora crise sanitária. Além das medidas restritivas, convém acelerar o processo de vacinação, especialmente nos meses vindouros de abril e maio”, diz a carta.

Reunião com a ONU para apresentar pacto contra Covid-19

No documento enviado ontem à ONU, os governadores ressaltam que o Brasil já fez parte de ajudas humanitárias lideradas pela entidade e que os países membros da organização sabem da gravidade da pandemia no Brasil.

A reunião solicitada pelos governadores servirá para que o grupo apresente à ONU o “Pacto Nacional em Defesa da Vida e da Saúde”, divulgado pelo Fórum Nacional de Governadores no início do mês, com medidas para combater a pandemia de Covid-19 no país.

“Em face dos alarmantes casos de adoecimentos e mortes em nosso país, tornou-se imprescindível a formulação de um documento com diretrizes para a emergencial tomada de providências que possam mitigar o flagelo decorrente do novo coronavírus em solo brasileiro, o qual vem despertando a preocupação da comunidade científica mundial e dos líderes dos Estados-membros da ONU”, diz a carta.

O documento ainda trata sobre a escassez de insumos hospitalares, como oxigênio, e a falta de profissionais de saúde para tratar doentes de Covid-19, além de apresentar as medidas restritivas já adotadas pelos governadores em seus estados.