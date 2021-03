Covid-19: Guedes é vacinado em Brasília

O ministro da Economia, Paulo Guedes, é mais um entre as pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19. A primeira dose do imunizante foi aplicada no parlamentar neste sábado (27), no posto drive-thru do estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A vacina que foi utilizada no Ministro é CoronaVac. Com isso, de acordo com os parâmetros já estabelecidos em testes, a segunda dose deve ser aplicada entre as doses de 14 a 28 dias desta 1º dose.

Anteriormente o ministro já tinha se posicionado e afirmado que gostaria de ser imunizado. “Já queria ter me vacinado. Eu acho ótimo. Sou candidato a me vacinar, quero me vacinar”, explicou ele.

Guedes tem 71 anos, e de acordo com o Portal Metrópoles, “é o segundo integrante do primeiro escalão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a receber o imunizante contra doença”, explica o portal. O primeiro a ser vacinado foi ministro-chefe do Gabinete Institucional (GSI), Augusto Heleno, 73. A aplicação foi feita em Brasília.

“Hoje recebi a 1ª dose da vacina contra a covid-19. O governo federal defende a imunização em massa e trabalha intensamente para viabilizar, no menor prazo possível, a vacinação de todos os brasileiros. É uma ação voluntária. Foi a minha escolha”, disse ele em uma rede social.

Bolsonaro e Mourão

Em breve deve também chegar a vez do presidente Jair Bolsonaro, 66, e do seu vice Hamilton Mourão, 67 . A imunização contra Covid-19 para Mourão deve acontecer nos próximos dias já que a partir de sábado um novo perfil foi autorizado no Distrito Federal: pessoas 67 e 68 anos.

Mourão já se mostrava com intenções de se vacinar anteriormente. “Eu acho que a vacina é para o país todo. Não é uma questão individual, o indivíduo aqui está subordinado ao coletivo, nesse caso. Pretendo tomar a vacina dentro da minha vez, eu sou do grupo 2, de acordo com o planejamento. Tomo antes, se for uma questão propagandística”, disse ele em janeiro após se recuperar da Covid-19.

Já o presidente Bolsonaro tem contrariado o que disse em 2020 e indicado que deve se vacinar. No ano passado, o presidente chegou até a dizer que não precisaria se vacinar por já ter contraído a Covid-19. Cientistas e estudiosos apontam que a vacinação deve ser aplicada em todos, principalmente pelo risco de reinfecção e disseminação do vírus.